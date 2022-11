Les actions remontent, la Chine en soutien, l'emploi US à suivre

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent nettement à mi-séance vendredi, des informations selon lesquelles la Chine pourrait assouplir ses meures anti-COVID-19 permettant aux investisseurs de revenir vers les actifs risqués après la déception suscitée par la Réserve fédérale. Les contrats à terme signalent un gain de 0,54% pour le Dow Jones, de 0,84% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,83% pour le Nasdaq.

Cette tendance pourrait évoluer après la publication à 12h30 GMT du rapport sur l'emploi américain, l'évolution du marché du travail constituant une donnée clé pour la trajectoire de politique monétaire de la Fed.

À Paris, le CAC 40 gagne 2,48% à 6.397,91 vers 11h55 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,9% et à Londres, le FTSE monte de 1,3%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 1,38%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 2,15% et le Stoxx 600 de 1,63%.

La Chine va bientôt modifier significativement sa stratégie "zéro COVID-19 dynamique" de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, a déclaré un ancien haut responsable des autorités sanitaires chinoises lors d'une conférence organisée par Citi, selon un enregistrement de son intervention que Reuters a pu écouter.

"La politique chinoise menée jusqu'à présent a clairement freiné la croissance, non seulement en Chine mais ailleurs aussi (...) mais si la Chine change maintenant de stratégie, alors c'est un développement positif", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste chez Equiti Capital.

Robert Carnell, responsable de recherche chez ING, estime de son côté qu'il ne faut pas s'attendre à un changement radical de la politique COVID avant au moins la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire en mars, mais ces rumeurs offrent un bon point d'entrée aux investisseurs.

Les actions ont souffert lors des deux dernières séances des propos de Jerome Powell, le président de la Fed, sur le pic probablement plus élevé que prévu que devrait atteindre l'objectif des fonds fédéraux dans le but d'endiguer l'inflation.

Les investisseurs attendent désormais la publication du rapport officiel sur l'emploi américain en octobre. Les économistes interrogés par Reuters tablent en moyenne sur un ralentissement des créations de postes à 200.000, avec un taux de chômage à 3,6% et une augmentation du salaire horaire moyen de 0,3% sur un mois et de 4,7% sur un an. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Tous les grands secteurs européens sont en hausse avec une progression très marquée pour le compartiment des matières premières. Son indice Stoxx grimpe de 5,47%.

À Paris, ArcelorMittal est en tête du CAC 40 avec un gain de 6,36%.

Les valeurs du luxe, très dépendantes du marché chinois, se distinguent aussi: Hermès, LVMH et Kering gagnent de 4,51% à 5,66%.

Ce dernier profite en outre d'une information du Wall Street Journal sur d'éventuelles discussions pour le rachat de la marque Tom Ford.

Dans l'actualité des résultats, Société générale (+4,47%) a publié des performances trimestrielles supérieures aux attentes grâce à ses activités de trading.

L'action JCDecaux grimpe de 10,23%, le spécialiste de la publicité extérieure ayant fait état d'une croissance de chiffre d'affaires trimestriel supérieure à ses attentes.

TAUX/CHANGES

La perspective d'un resserrement monétaire qui dure aux Etats-Unis continue à faire monter les rendements des Treasuries. Celui du dix prend plus de trois points de base à 4,1563%.

En Europe, son équivalent allemand gagne quatre points à 2,284%.

Christine Lagarde et Luis de Guindos, respectivement la présidente et le vice-président de la Banque centrale européenne, ont souligné que l'institution de Francfort continuait d'accorder la priorité au ralentissement de l'inflation dans la zone euro pour éviter qu'elle s'enracine.

Côté devises, l'euro prend 0,5% à 0,98 dollar. Le billet vert recule de 0,5% face à un panier de devises de référence.

PÉTROLE

Les informations sur le COVID en Chine et la baisse du dollar permettent au baril de Brent de prendre 3,16% à 97,66 dollars et à celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de gagner 3,48% à 91,24.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)