Les actions reculent en Europe, le COVID-19 en Chine pèse

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en baisse modérée en début de séance lundi, les préoccupations entourant l'évolution de l'épidémie de COVID-19 incitant les acteurs du marché à rester sur la touche.

À Paris, le CAC 40 perd 0,24% à 6.628,46 points vers 08h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,37% et à Francfort, le Dax avance de 0,37%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,33%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,2%.

Plusieurs grandes villes chinoises ont enregistré une nouvelle augmentation des cas de COVID-19, amenant les autorités locales à instaurer de nouvelles restrictions sanitaires, notamment à Pékin où les habitants du quartier le plus peuplé n'ont pas le droit de sortir de chez eux.

Au cours du week-end, trois personnes sont mortes de la maladie dans la capitale alors que la Chine n'avait pas comptabilisé de décès depuis fin mai.

Ces informations compromettent les espoirs d'un assouplissement rapide de la stratégie anti-COVID du gouvernement et alimentent les craintes de récession mondiale.

Sur ce front, la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur le niveau auquel les responsables envisagent de relever les taux d'intérêt.

Les secteurs les plus touchés par la baisse en Europe sont ceux des matières premières (-1,81%) et celui des transports et loisirs (-0,7%).

Aux valeurs, ArcelorMittal perd 1,99%. Vallourec chute de 9,61% en dépit de résultats en hausse au troisième trimestre.

Compass recule de 3,38% bien que le numéro un mondial de la restauration collective prévoit une croissance de profit supérieure à 20% en 2023 après avoir enregistré une hausse de bénéfice sur l'exercice 2022.

