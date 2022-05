Les actions poursuivent leur rebond après la Fed

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi et les Bourses européennes à l'exception de Londres évoluent dans le vert à mi-séance au lendemain du rebond des marchés d'actions, qui ont semblé rassurés par le compte rendu sans surprise de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de 0,61% pour le Dow Jones, de 0,76% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,58% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 prend 0,84% à 6.351,78 vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,81%. Mais à Londres, le FTSE cède 0,02%, pénalisé par les valeurs minières en baisse de 0,4%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,22%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,78% et le Stoxx 600 de 0,38%.

Les "minutes" de la réunion de mai de la Fed, au cours de laquelle a été décidé un relèvement d'un demi-point des taux d'intérêt, indiquent que la majorité des responsables de la banque centrale américaine ont jugé "vraisemblablement appropriées" de nouvelles hausses du coût du crédit en juin et juillet face à une inflation galopante.

"Les investisseurs semblent avoir été rassurés par le fait que les minutes (de la Fed) n'ont pas indiqué une trajectoire encore plus agressive du resserrement monétaire malgré (l'inflation) qui reste à des niveaux élevés", commente Stuart Cole, macroéconomiste chez Equiti Capital.

La perspective d'un relèvement brutal des taux, au risque de plonger l'économie en récession, était redoutée par certains investisseurs mais selon Paul Donovan, économiste en chef chez UBS Global Wealth Management, le compte rendu de la Fed suggère qu'"un rythme de resserrement plus lent semble la voie la plus probable".

La deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au titre du premier trimestre sera publiée à 12h30 GMT et le consensus Reuters table sur une contraction de 1,3% après une première estimation faisant état d'une baisse surprise de 1,4% en rythme annualisé.

En Europe, où l'inflation évolue également à des niveaux records alors que l'activité montre des signes de ralentissement selon les premiers résultats des enquêtes PMI de S&P Global pour le mois de mai, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a également fait savoir cette semaine que les taux repasseraient en territoire positif d'ici fin septembre.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom, prend 1,5% en avant-Bourse après l'annonce jeudi du rachat du fournisseur de services dans l'informatique dématérialisée VMware pour 61 milliards de dollars (56,9 milliards d'euros).

Nvidia, de son côté, chute de 6,1% en avant-Bourse après la publication mercredi d'une prévision de chiffre d'affaires trimestriel inférieure aux attentes.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, où les échanges sont limités ce jeudi en raison de l'Ascension, la plupart des principaux secteurs du Stoxx 600 évoluent dans le vert, l'énergie (+1,52%) et la consommation cyclique (+0,91%) affichant parmi les meilleures performances. A l'opposé, le compartiment défensif de l'immobilier (-0,57%) accuse la plus forte baisse.

TotalEnergies prend 1,2%, tandis que dans le secteur du luxe LVMH, Hermès et Kering avancent de 1,6% à 2,1%.

Dans l'actualité des entreprises, le fabricant de tubes en acier Vallourec, en repli de 9,5%, souffre d'un placement d'actions par plusieurs investisseurs avec une décote de 12,5% par rapport à son cours de clôture de mercredi.

Le spécialiste des semi-conducteurs STMicroelectronics pâtit des perspectives de Nvidia et cède 1,3%, tandis que BE Semiconductor et ASM International sont également dans le rouge.

Ailleurs en Europe, l'opérateur télécoms BT, qui a annoncé jeudi que le gouvernement britannique allait lancer une enquête sur la participation de Patrick Drahi, le fondateur d'Altice, à son capital, abandonne 3,7%.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe reculent légèrement, la perspective d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne de 50 points de base au mois de juillet semblant s'éloigner. Plusieurs responsables de la BCE, dont Klaas Knot, président de la banque centrale néerlandaise, ou encore Olli Rehn, membre du Conseil des gouverneurs, ont déclaré mercredi soutenir la stratégie d'une hausse graduelle des taux évoquée par Christine Lagarde, la présidente de la BCE.

"Nous nous attendons à ce que la BCE relève ses taux de 25 points de base lors de la réunion de juillet", écrivent les analystes d'Unicredit dans une note.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, qui a abandonné en séance jusqu'à six points de base à 0,893%, son niveau le plus bas depuis le 13 mai, réduit ses pertes à 0,935%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Tresuries à dix ans, qui a touché un sommet de trois ans et demi début mai, s'affiche en léger repli à 2,7380%.

CHANGES Le dollar recule de 0,26% face à un panier de devises de référence, les "minutes" de la Fed ne présentant aucune surprise. L'indice dollar se rapproche du creux d'un mois touché mardi.

L'euro de son côté avance de 0,31% à 1,0715 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est une nouvelle fois soutenu par les craintes sur l'offre dans la perspective d'un embargo européen sur les hybrocarbures russes.

Le baril de Brent prend 0,74% à 114,90 dollars le baril et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,02% à 111,35 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 MAI

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 PIB (2e estimation) T1 -1,3% -1,4%*

USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 215.000 218.000

21 mai

* première estimation

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. %

points

Dow Jones 32288,00 +212,00 +0,66%

S&P-500 4006,50 +29,75 +0,75%

Nasdaq-100 12008,50 +66,25 +0,55%

Indices Clôture Var. Var. % YTD

points

Dow Jones 32120,28 +191,66 +0,60% -11,61%

S&P-500 3978,73 +37,25 +0,95% -16,52%

Nasdaq 11434,74 +170,29 +1,51% -26,91%

Nasdaq 100 11943,93 +174,09 +1,48% -26,81%

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Var. % YTD

points

Eurofirst 300 1707,64 +4,67 +0,27% -9,66%

Eurostoxx 50 3707,72 +30,62 +0,83% -13,74%

CAC 40 6353,95 +55,31 +0,88% -11,17%

Dax 30 14137,03 +129,10 +0,92% -11,00%

FTSE 7526,34 +3,59 +0,05% +1,92%

SMI 11491,80 +8,24 +0,07% -10,75%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,0709 1,0680 +0,27% -5,80%

Dlr/Yen 127,04 127,31 -0,21% +10,43%

Euro/Yen 136,07 135,92 +0,11% +4,41%

Dlr/CHF 0,9603 0,9615 -0,12% +5,26%

Euro/CHF 1,0283 1,0271 +0,12% -0,83%

Stg/Dlr 1,2607 1,2564 +0,34% -6,82%

Indice $ 101,8490 102,0560 -0,20% +5,90%

TAUX

Dernier Var. Spread/B

und

(pts)

Future Bund 153,5300 -0,3900

Bund 10 ans 0,9800 +0,0330

Bund 2 ans 0,3210 -0,0100

OAT 10 ans 1,5000 +0,0180 +52,00

Treasury 10 2,7649 +0,0180

ans

Treasury 2 ans 2,4798 -0,0220

PETROLE

(en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD

t

Brut léger US 111,23 110,33 +0,90 +0,82% +81,72%

Brent 114,84 114,03 +0,81 +0,71% +73,92%

(Reportage Claude Chendjou, édité par)