Les actions poursuivent leur hausse, record pour le CAC 40

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La tendance positive se poursuit pour les Bourses européennes en début de séance lundi, avant la publication dans la semaine d'une pluie de résultats d'entreprises et de plusieurs indicateurs économiques. Vers 08h00 GMT, le CAC 40 parisien gagne 0,23% à 7.536,77 points, après un record à 7.552 points. A Londres, le FTSE 100 prend 0,5% et à Francfort, le Dax avance de 0,29%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,03%, le FTSEurofirst 300 de 0,27% et le Stoxx 600, au plus haut depuis février 2022, gagne 0,23%. Vendredi, les Bourses européennes ont fini dans le vert, les résultats supérieurs aux attentes des banques américaines et la perspective d'une pause dans le cycle de hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed) ayant permis au Stoxx 600 d'atteindre un pic de plus d'un an. Après les bons résultats de Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo, les investisseurs suivront mardi les annonces d'un autre trio de banques: Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America. Les publications de Tesla, Netflix ou encore ASML et Renault en Europe seront aussi en vedette dans les prochains jours. Outre les résultats, plusieurs statistiques chinoises de premier plan sont attendues mardi, dont le PIB pour la période janvier-mars. Le consensus Reuters table sur une croissance de 4% grâce à la fin des restrictions sanitaires, ce qui marquerait la plus forte croissance du pays en un an. En Bourse, les spécialistes des paiements électroniques Worldline prend 4,54% à Paris et Nexi 4,41% à Milan, le concurrent Network International (+19%) ayant reçu une proposition d'achat d'un consortium emmené par CVC Capital et Francisco Partners, évaluant la société britannique à environ 2,06 milliards de livres (2,33 milliards d'euros). Le finlandais Rovio, éditeur du jeu vidéo Angry Bird, grimpe de 17,88% après que le japonais Sega a annoncé une offre d'acquisition à 706 millions d'euros. Faurecia avance de 1,51% après que le groupe FORVIA, dont il est une entité, a publié une croissance organique des ventes de 17,6% au premier trimestre. En baisse, EssilorLuxottica perd 1,40% après la dégradation de Bernstein à "performance en ligne". (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)