Les actions ont le vent en poupe en Europe mais prudence en vue à Wall Street

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en baisse modérée jeudi tandis que les Bourses européennes montent à mi-séance, les indicateurs économiques publiés récemment ayant alimenté l'espoir que l'économie mondiale échappe à un atterrissage brutal, même si les taux d'intérêt des banques centrales risquent de rester plus élevés que prévu. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street signalent un repli de 0,08% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,28% pour le Nasdaq. La tendance pourrait évoluer avec la publication à 13h30 GMT de l'indice des prix à la production en janvier, qui pourrait donner des indications sur la durée pendant laquelle la Réserve fédérale devra continuer à relever les coûts d'emprunt pour juguler une inflation trop élevée. En Europe, le CAC 40 et le FTSE 100 ont inscrit en séance de nouveaux record, à 7.387,29 et 8.047,06 points respectivement, portés par de bons résultats d'entreprises. L'indice phare parisien gagne désormais 0,99% à 7.373,01 vers 12h20 GMT et son équivalent à la Bourse de Londres 0,14% à 8.010,93 points. À Francfort, le Dax prend 0,47%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,36%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,58% et le Stoxx 600 de 0,38%. Ce dernier a inscrit un pic depuis un an. Les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui ont enregistré en janvier leur plus forte progression en près de deux ans, ainsi que la désinflation observée ou encore la hausse des dépenses de consommation dans la zone euro ont renforcé la confiance des investisseurs sur les perspectives économiques. "Ce qui devient plus clair avec cet ensemble particulier de données, c'est que l'économie américaine en particulier a été très résiliente et, par conséquent, le marché est en quelque sorte en train de retirer des cours le scénario d'un atterrissage brutal, du moins à court terme", a déclaré Julien Lafargue, responsable de stratégie chez Barclays Private Bank. Toutefois, les investisseurs se demandent dans quelle mesure l'économie peut continuer à tenir le coup, d'autant plus que les taux d'intérêt des banques centrales sont amenés à se maintenir à des niveaux plus élevés que ce qui était initialement anticipé. Il y a seulement deux semaines, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains laissaient présager que l'objectif du taux des fonds fédéraux, actuellement fixé à 4,5%-4,75%, passerait sous 4,5% d'ici la fin de l'année. Ils montrent désormais des taux supérieurs à 5% tout au long de l'année. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le trio du tête du CAC 40 est composé d'Airbus (+4,01%), Pernod Ricard (+3,83%) et Orange (+6,40%) après la publication de leurs résultats financiers et prévisions. Du côté du SBF 120, Atos se distingue avec une progression de 8,22%, le groupe ayant annoncé être entré dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de céder à l'avionneur une participation dans Evidian. Ailleurs en Europe, Standard Chartered gagne 2,58% après avoir relevé ses perspectives et dévoilé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars tandis que Commerzbank bondit de 9,41% grâce à un bénéfice net trimestriel meilleur que prévu. TAUX/CHANGES Le marché européen des emprunts d'Etat est stable, à 2,478% pour le Bund allemand à dix ans et 2,952% pour l'OAT française de même échéance. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, à 3,7896%, repart à la baisse après un pic de six semaines à 3,828%. Sur le marché des changes, le dollar perd 0,22% face aux autres grandes devises et l'euro, lui, avance légèrement autour de 1,07 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole montent légèrement, l'espoir d'une reprise de la demande en Chine prenant le pas sur l'importante augmentation hebdomadaire des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent gagne 0,23% à 85,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,31% à 78,83 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 11 200.000 196.000 février USA 13h30 Indice d'activité Philly Fed février -7,4 -8,9 (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)