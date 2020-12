Les actions montent, un accord se profile sur l'après-Brexit

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi grâce à la perspective de plus en plus grande d'un accord entre Londres et Bruxelles sur leurs relations commerciales après des mois de négociations tendues.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,11% à 5.527,59 points. Le Footsie britannique a gagné 0,66% et le Dax allemand a pris 1,26%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,19%, le FTSEurofirst 300 de 0,94% et le Stoxx 600 de 1,08%.

Un haut diplomate européen a jugé imminente, mercredi, la conclusion d'un accord sur les futures relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit.

S'il était confirmé, cet accord, qui pourrait intervenir dans la soirée d'après cette source, permettrait une rupture ordonnée entre les deux parties, à moins de huit jours du départ effectif des Britanniques de l'UE.

"Dans l'ensemble, il y a un grand élan d'optimisme quant à la possibilité que le drame sur le Brexit aboutisse enfin à un accord commercial qui permettra de remettre l'accent sur l'économie", a déclaré Edward Moya, analyste de marché senior chez OANDA.

Un mois avant son départ de la Maison blanche, le président Donald Trump a menacé pour sa part mardi de ne pas ratifier le plan de relance de 892 milliards de dollars (732 milliards d'euros) adopté la veille par le Congrès après des mois de négociations, jugeant "ridiculement basses" les aides aux particuliers qu'il prévoit.

Si la décision du président américain a surpris, elle n'a pas provoqué de vent de panique sur les marchés qui estiment que Donald Trump finira par ratifier ce plan.

VALEURS EN EUROPE

La réouverture partielle et sous conditions des liaisons entre la France et le Royaume-Uni, deux jours après leur suspension en raison de l'apparition en Angleterre d'un nouveau variant du SARS-CoV-2, a profité aux secteurs en première ligne dans la crise sanitaire comme les transports et les loisirs (+4,01%) ou l'automobile (+1,75%).

Ce dernier compartiment a bénéficié en outre d'un bond de 3,32% de Daimler, qui se préparerait à introduire en Bourse sa division poids lourds, selon le quotidien financier Handelsblatt.

A Paris, Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS> et Klépierre ont gagné respectivement 4,40% et 3,86%.

Airbus a fini en tête du CAC avec un gain de 4,56%.

CHANGES/TAUX

La livre et les rendements des emprunts d'Etat britanniques grimpent nettement en raison des perspectives d'accord entre le Royaume-Uni et l'UE.

La devise britannique gagne plus de 1% contre le dollar et 0,9% contre l'euro, et le rendement du Gilt à dix ans a gagné plus de douze points de base à 0,302%.

"Le meilleur scénario pour la livre sterling serait de voir également publiés les détails de l'accord pour essayer de limiter la confusion initiale lorsque qu'un nouvel accord commercial est conclu", a déclaré Lee Hardman chez MUFG Bank.

L'euro gagne 0,27% à 1,2194 dollar et le billet vert cède 0,39% contre un panier de devises internationales.,

Le rendement du Bund allemand a atteint un plus haut de vingt jours à -0,531%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture européenne, le Dow Jones gagnait 0,6% et le S&P-500 prenait 0,4% à la faveur d'une baisse inattendue des inscriptions au chômage mais le Nasdaq était quasiment stable, freiné par le repli des valeurs technologiques.

Le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage a diminué à 803.000, un chiffre qui reste élevé mais le consensus Reuters le donnait à 885.000 après 892.000 (révisé) la semaine précédente.

PÉTROLE

Les cours du pétrole ont augmenté leurs gains à l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) d'une diminution des stocks de brut, d'essence et de produits distillés aux Etats-Unis, ravivant l'espoir d'un retour de la demande d'hydrocarbures.

Le Brent prend 2,78% à 51,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,93% à 48,4 dollars.

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1523,85 +14,18 +0,94% -6,16%

Eurostoxx 50 3539,26 +41,77 +1,19% -5,50%

CAC 40 5527,59 +60,73 +1,11% -7,54%

Dax 30 13587,23 +169,12 +1,26% +2,55%

FTSE 6495,75 +42,59 +0,66% -13,88%

SMI 10411,92 +8,55 +0,08% -1,93%

LA TENDANCE A WALL

STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 30238,61 +223,10 +0,74% +5,96%

S&P-500 3706,88 +19,62 +0,53% +14,74%

Nasdaq 12807,28 -0,64 -0,01% +42,74%

Nasdaq 100 12690,88 -26,68 -0,21% +45,32%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,2190 1,2161 +0,24% +8,74%

Dlr/Yen 103,54 103,63 -0,09% -4,89%

Euro/Yen 126,22 126,04 +0,14% +3,51%

Dlr/CHF 0,8883 0,8896 -0,15% -8,21%

Euro/CHF 1,0830 1,0818 +0,11% -0,20%

Stg/Dlr 1,3512 1,3360 +1,14% +1,92%

Indice $ 90,3060 90,6540 -0,38% -6,10%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1874,11 1859,56 +0,78% +23,54%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bu

nd

(pts)

Future Bund 177,27 -0,66

Bund 10 ans -0,55 -0,01

Bund 2 ans -0,70 +0,00

OAT 10 ans -0,31 -0,00 +23,60

Treasury 10 ans 0,95 +0,03

Treasury 2 ans 0,12 +0,00

PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 48,36 47,02 +1,34 +2,85% -20,99%

Brent 51,41 50,08 +1,33 +2,66% -22,14%

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)