Les actions montent, les résultats s'enchaînent, la Fed attendue

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent légèrement à mi-séance mercredi, soutenues par des résultats de sociétés, notamment du secteur technologique américain, avant les annonces de la Réserve fédérale qui devrait remonter une nouvelle fois ses taux.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,22% à 6.225,08 à 11h12 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,14% et à Londres, le FTSE monte de 0,64%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,41%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,4% et le Stoxx 600 de 0,21%.

Les contrats à terme signalent un gain de 0,38% pour le Dow Jones et de 0,78% pour le Standard & Poor's-500 à l'ouverture à New York. Le Nasdaq pourrait prendre 1,31%, porté par les publications bien accueillies des géants de la technologie que sont Alphabet et Microsoft.

Dans les échanges en avant-Bourse, les deux titres gagnaient tous deux près de 4%: le premier profite des revenus publicitaires supérieurs aux attentes de Google quand le second s'attend à une croissance à deux chiffres de ses ventes annuelles grâce à la demande de services dans l'informatique dématérialisée.

"Les rapports solides de Microsoft et d'Alphabet ont donné un nouvel élan au sentiment du marché, suscitant l'espoir que les entreprises peuvent gérer des conditions monétaires plus strictes et une économie plus lente", a déclaré Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Les marchés attendent justement d'obtenir de la Réserve fédérale son point de vue sur le ralentissement économique et l'éventuel impact de celui-ci sur le durcissement de sa politique monétaire.

Pour les investisseurs, il ne fait guère de doute que la Fed annoncera une nouvelle hausse de 75 points de base lorsque le communiqué tombera à 18h00 GMT. Ils attendent surtout d'entendre les déclarations de Jerome Powell, le président de l'institution, qui prendra la parole 30 minutes plus tard.

VALEURS EN EUROPE

Les résultats animent aussi la cote en Europe, les investisseurs réagissant notamment à ceux de LVMH, dont le titre grappille 0,16%, et à ceux de Danone (+0,87%).

Michelin cède 5,58% après la baisse de son résultat net semestriel en lien avec son retrait de Russie et Eurofins Scientific lâche 7,64% après ses résultats semestriels.

Atos grimpe de 12,02% et Worldline de 13,73% après leurs publications.

A Francfort, l'équipementier sportif Adidas abandonne 5,55% après avoir abaissé son objectif de bénéfice annuel et Deutsche Bank perd 3,59% après s'est montrée guère optimiste sur les perspectives de la banque d'investissement en 2022.

Ailleurs en Europe, Lloyds (+3,91%), UniCredit (+6,71%) et Reckitt (+4,24%) sont particulièrement bien entourés.

Hors résultats, M6 cède 6,29% et TF1 2,13%, les services de l'instruction de l'Autorité de la concurrence ayant considéré que le projet de rapprochement entre les deux chaînes soulevait des "problèmes de concurrence significatifs".

CHANGES

Sur le marché des changes, l'euro remonte à 1,0167 dollar (+0,52%) après avoir chuté de 1% la veille à la suite d'un accord des Vingt-Sept sur une réduction de leur consommation de gaz l'hiver prochain sur fond d'incertitudes quant aux approvisionnements en provenance de Russie.

L'indice dollar, qui mesure les variations du billet vert face à un panier de devises de référence, abandonne 0,3% avant le verdict de la Fed.

TAUX

Les rendements obligataires italiens grimpent après que l'agence Standard and Poor's Global a révisé sa perspective sur la note de crédit de l'Italie à "stable", craignant que l'instabilité sur le plan politique ralentisse la mise en oeuvre des principales réformes économiques.

Le BTP à dix ans gagne plus de dix points de base à 3,456%.

Son équivalent allemand avance à 0,966%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans s'affiche à 2,8032% au lendemain d'un creux de deux mois à 2,707%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole montent après l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une diminution plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent prend 0,87% à 105,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,13% à 96,05 dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par)