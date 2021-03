Les actions montent, les banques repartent, les taux grimpent

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent mardi à l'ouverture, l'optimisme sur la reprise économique mondiale continuant de l'emporter sur les craintes sanitaires et les inquiétudes sur le secteur financier, qui repart de l'avant après ses pertes de la veille.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,77% à 6.061,76 points vers 07h45 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,64% et à Londres, le FTSE progresse de 0,75%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,59%, le FTSEurofirst 300 de 0,6% et le Stoxx 600 de 0,53%.

Le début de semaine a été marqué par les craintes de lourdes pertes financières liées au défaut sur des appels de marge du fonds spéculatif américain Archegos Capital. Nomura et Credit Suisse ont dit s'attendre à des pertes importantes et les investisseurs se sont interrogés sur d'éventuelles autres "victimes".

Les Bourses européennes ont toutefois réussi à terminer en hausse lundi, le CAC 40 repassant la barre de 6.000 points.

"Malgré les déboires du secteur bancaire et les inquiétudes à propos de nouvelles mesures de restriction dans plusieurs pays européens, le CAC 40 affiche une résilience impressionnante", souligne Christopher Dembik, économiste de Berenberg.

"A court terme, le seul problème majeur est que le marché manque de catalyseurs pour aller plus loin, ce qui pourrait induire au passage une pause dans la rotation vers les valeurs cycliques", ajoute-t-il.

Wall Street a également limité les dégâts lundi grâce à l'espoir d'un fort rebond économique en 2021 favorisé par les campagnes de vaccination contre le coronavirus.

Les opérateurs de marché restent cependant sensibles à la situation sanitaire en Europe, très dégradée, qui pourrait peser sur les perspectives économiques de la région, et à la possibilité d'une accélération de l'inflation, qui fait monter les rendement obligataires.

TAUX/CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans, qui reflète à la fois la remontée des anticipations d'inflation et l'espoir d'une croissance économique vigoureuse, accélère sa progression des deux derniers jours. Il gagne cinq points de base à 1,77%, au plus haut depuis janvier 2020.

Le taux des emprunts d'Etat américains à cinq ans a pour sa part atteint 0,947%, pour la première fois depuis début mars 2020.

La hausse des rendements américains favorise le dollar qui a touché un plus haut d'un an face au yen.

De son côté, l'euro se maintient à un creux de quatre mois et demi face au dollar, à 1,1738, et est en passe d'accuser son pire mois depuis la mi-2019.

La devise unique souffre du renforcement des restrictions sanitaires en France et en Allemagne, qui pèse sur les perspectives économiques à court terme en Europe, et de l'élargissement de l'écart de rendement ("spread") entre les taux américains et allemands.

Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de plus de trois points de base, à -0,282%.

VALEURS EN EUROPE

La hausse des rendements obligataires soutient le rebond du secteur bancaire. Credit Suisse gagne ainsi 1,21% après avoir perdu la veille près de 14%.

A Paris, BNP Paribas, Credit agricole et Société généale prennent de 1,7% à 2,7%, figurant parmi les plus fortes hausses du CAC.

La plus forte progression sectorielle est pour les banques, dont l'indice Stoxx prend 2,16%.

Les autres secteurs cycliques sont également à leur avantage, notamment les matières premières (+1,48%).

La plus forte progression du CAC est pour Unibail Rodamco Westfield, qui gagne 2,91%.

A WALL STREET

Les futures sur les indices américains signalent une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones et de 0,1% pour le S&P mais en repli de 0,5% pour le Nasdaq après déjà une clôture en ordre dispersé la veille.

L'indice Dow Jones a gagné lundi soir 0,30% à 33.171,37 points, soutenu notamment par la hausse de Boeing (+2,3%) après l'annonce d'un contrat avec la compagnie Southwest pour 100 appareils 737 MAX.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,09% à 3.971,09 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,60% à 13.059,65 points.

L'affaire Archegos a pesé sur les grandes banques américaines et même les établissements régionaux. L'indice KBW Nasdaq des banques a reculé de 2,3% après avoir perdu jusqu'à plus de 3% en séance.

Discovery (-1,6%), ViacomCBS (-6,7%), Baidu (-1,9%) et VIPShop (-8,7%), qui avaient déjà chuté vendredi à la suite de la cession d'importants blocs d'actions par Archegos, ont encore été pénalisés.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a progressé de 0,16% après avoir été pénalisée pendant une grande partie de la séance par la cotation ex-dividende de plusieurs valeurs et le repli des valeurs financières après la chute de 16% de Nomura la veille. La banque japonaise a perdu encore 0,66%.

De leur côté, les Bourses chinoises ont progressé, soutenues par les secteurs des nouvelles énergies et de la santé.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations a pris 1%.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent peu mardi, l'attention des investisseurs se détournant du canal de Suez, où le trafic a repris après plusieurs jours de blocage, pour se focaliser sur la réunion à venir jeudi du groupe Opep+ qui doit discuter du maintien des mesures de réduction de la production.

Selon une source proche du dossier, l'Arabie saoudite est prête à soutenir la prolongation des réductions de pétrole de l'Opep et de ses alliés en mai et en juin et est également disposée à prolonger ses propres réductions volontaires.

Le baril de Brent et celui de brut léger américain perdent chacun autour de 0,2% à respectivement 64,48 dollars et 61,49 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 MARS:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 12h00 Inflation IPCH (1re estim.) mars +0,5% +0,7%

- sur un an +2,0% +1,6%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 1657,38 +9,75 +0,59% +7,87%

300

Eurostoxx 3905,79 +22,92 +0,59% +9,94%

50

CAC 40 6062,66 +47,15 +0,78% +9,21%

Dax 30 14914,2 +96,55 +0,65% +8,71%

7

FTSE 6789,03 +52,86 +0,78% +5,08%

SMI 11135,0 +45,49 +0,41% +4,03%

9

Les valeurs à suivre à Paris

et en Europe : [WATCH/LFR]

BOURSES

ASIATIQUES

Indices Clôture Var. Var. % YTD

Points

Nikkei-225 29432,7 +48,18 +0,16% +7,25%

0

Topix 1977,86 -15,48 -0,78% +9,60%

Hong Kong 28612,5 +274,21 +0,97% +5,07%

1

Taiwan 16554,9 +78,93 +0,48% +12,37%

0

Séoul 3070,00 +33,96 +1,12% +6,84%

Singapour 3198,90 +23,33 +0,73% +12,49%

Shanghaï 3456,68 +21,38 +0,62% -0,47%

Sydney 6738,40 -61,10 -0,90% +2,30%

La clôture à Tokyo :

[.TFR]

WALL

STREET

La séance

précédente

:

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 33171,3 +98,49 +0,30% +8,38%

7

S&P-500 3971,09 -3,45 -0,09% +5,72%

Nasdaq 13059,6 -79,08 -0,60% +1,33%

5

Nasdaq 100 12965,7 -13,37 -0,10% +0,60%

4

Compte rendu de la séance à

Wall Street : [.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine

séance à Wall Street [DAY/US]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1733 1,1762 -0,25% -3,93%

Dlr/Yen 110,26 109,78 +0,44% +6,87%

Euro/Yen 129,37 129,20 +0,13% +1,93%

Dlr/CHF 0,9419 0,9390 +0,31% +6,42%

Euro/CHF 1,1054 1,1051 +0,03% +2,29%

Stg/Dlr 1,3750 1,3759 -0,07% +0,56%

Indice $ 93,1100 92,9440 +0,18% -3,18%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot 1695,96 1711,99 -0,94% #VALUE!

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 171,07 -0,55

Bund 10 ans -0,29 +0,03

Bund 2 ans -0,70 +0,01

OAT 10 ans -0,04 +0,04 +25,28

Treasury 10 ans 1,78 +0,06

Treasury 2 ans 0,16 +0,01

PETROLE

(en Cours Précéde Var Var.% YTD

dollars) nt

Brut léger 61,58 61,56 +0,02 +0,03% #VALUE!

US

Brent 65,00 64,98 +0,02 +0,03% #VALUE!

(Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)