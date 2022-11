Les actions montent grâce à la Chine et à l'espoir d'une Fed moins restrictive

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent en début de séance vendredi, soutenues par un assouplissement de mesures contre le COVID-19 en Chine et par l'espoir d'un ralentissement du resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) après les derniers chiffres sur l'inflation américaine

À Paris, le CAC 40 gagne 1,01% à 6.623,31 points vers 09h05 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,4% et à Francfort, le Dax avance de 0,65%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,92%, le FTSEurofirst 300 de 0,65% et le Stoxx 600 de 0,64%.

Les places chinoises ont accentué leur progression après la décision des autorités sanitaires d'alléger certaines mesures destinées à limiter la propagation du coronavirus en Chine, notamment en raccourcissant la durée de la quarantaine pour les cas contact et les voyageurs en provenance de l'étranger.

L'indice CSI 300 a gagné 2,79% et le Hang Seng à Hong Kong a bondi de 7,74%, sa plus forte hausse en une séance depuis mars, avec les valeurs technologiques et immobilières en tête.

En Europe, le secteur des ressources de base (+2,17%) et les groupes du luxe, une industrie très exposée à la Chine, en profitent aussi: Hermès, LVMH et Kering gagnent de 2,20% à 3,30%.

Le secteur est soutenu en outre par les résultats bien accueillis du suisse Richemont (+13%), le propriétaire de Cartier ayant fait état de résultats jugés solides au premier semestre.

L'orientation favorable du marché s'explique également par l'annonce jeudi d'un ralentissement plus important qu'attendu de l'inflation aux Etats-Unis au mois d'octobre, ce qui pourrait conforter la Fed à opter pour des hausses de taux moins élevées.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux suggèrent que les marchés évaluent à 73,5% la probabilité d'une hausse de taux d'un demi-point en décembre.

"Les données sur l'inflation permettront à la Fed de justifier plus facilement une hausse plus modeste de 50 points de base le mois prochain", a déclaré Mark Haefele chez UBS Global Wealth Management.

"Mais nous pensons toujours que la Fed est susceptible de relever ses taux d'au moins 100 points de base supplémentaires au total avant d'interrompre le cycle de resserrement monétaire", a ajouté l'économiste.

(Laetitia Volga)