Les actions montent avec la Chine en soutien

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes progressent à mi-séance jeudi, profitant d'un regain d'appétit pour le risque après l'annonce d'un bon indicateur chinois. Après avoir fini en baisse et enregistré un déclin sur l'ensemble du mois de février, les indices new-yorkais devraient rebondir en ce début de mars. Les contrats à terme signalent un gain de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,35% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,68% à 7.317,71 vers 12h10 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,59% et à Londres, le FTSE de 0,9%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,37%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,76% et le Stoxx 600 de 0,28%. Les nouvelles macroéconomiques en provenance de Chine ce mercredi ont agréablement surpris les acteurs du marché puisque l'indice PMI manufacturier officiel est remonté à 52,6 en février, un chiffre supérieur aux attentes et qui marque un plus haut depuis avril 2012. Les indices européens ont connu un solide début d'année, grâce notamment à la fin des restrictions sanitaires par Pékin qui ont ravivé l'espoir d'une reprise de la demande. Toutefois, les actifs risqués ont peu à peu perdu en popularité, les investisseurs craignant un resserrement monétaire plus important que prévu des grandes banques centrales face à une inflation persistante. Sur ce point, les chiffres publiés dans plusieurs Länder allemands se sont maintenus au même niveau - élevé - qu'au mois de janvier. Les opérateurs de marché attendent maintenant, à 13h00 GMT, la première estimation de l'inflation pour l'ensemble de l'Allemagne, avant celle pour la zone euro jeudi. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le compartiment européen des matières premières affiche la plus forte progression sectorielle du jour avec un gain de 3,14%, lié aux espoirs en Chine. "Les données chinoises confirment les attentes selon lesquelles les perspectives de croissance se sont améliorées de manière assez importante, ce qui est donc positif pour le sentiment de risque", a déclaré Niels Christensen, analyste en chef chez Nordea. L'indice Stoxx de l'automobile (+1,93%) et les valeurs du luxe sont également bien entourées. Moncler (+4,71%) est en outre soutenu par la forte croissance de ses ventes 2022. Atos gagne 8,93% après avoir publié un chiffre d'affaires annuel au-dessus des attentes. En baisse également, BNP Paribas lâche 2,60%, la Belgique, son premier actionnaire, ayant annoncé la mise en vente du tiers du capital détenu. La plate-forme de distribution de fonds Allfunds chute de 13,72% à la suite du retrait par Euronext (+5,64%) de son offre indicative d'achat. CHANGES Sur le marché des changes, le yuan est orienté à la hausse face au dollar après les statistiques publiées en Chine. Et l'euro, à 1,0667 dollar, monte aussi nettement, les données régionales sur les prix en Allemagne alimentant les craintes sur l'inflation et la politique monétaire de la BCE. L'"indice dollar", qui mesure les variations du billet vert face à un panier de devises, est ainsi logiquement en baisse, de 0,57%. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasi stable à 3,9299%. En zone euro, les rendements obligataires de référence s'affichent en hausse, à 2,682% pour le dix ans allemand et à 3,154% pour l'OAT de même échéance. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en baisse en réaction à l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis. L'Energy Information Administration (EIA) doit publier ses propres chiffres sur les stocks à 15h30 GMT. Le Brent recule de 0,71% à 82,86 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,99% à 76,29 dollars. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)