Les actions européennes terminent en hausse, optimistes sur la trajectoire de l'inflation

Les actions européennes terminent en hausse, optimistes sur la trajectoire de l'inflation













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi après des commentaires encourageants de la gouverneure de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et après la publication d'un indice des prix à la production aux Etats-Unis moins élevé que prévu. À Paris, le CAC 40 a pris 1,05% à 7.465,14 points, tandis que le Dax allemand progressait de 0,95% et le Footsie britannique de 0,64%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,76%, contre 0,77% pour le FTSEurofirst 300 et 0,77% pour le Stoxx 600. Sur la semaine, le CAC 40 progresse de 0,6% et le Stoxx 600 est stable. Les investisseurs ont salué les commentaires de Christine Lagarde sur France 2, jeudi, la responsable de politique monétaire ayant reconnu que les taux avaient probablement atteint leur pic et que le plus dur avait été fait sur l'inflation. Les commentaires plus restrictifs du chef économiste de la BCE, Philip Lane, n'ont pas suffi à tempérer l'optimisme des marchés qui parient sur une baisse du taux directeur de la BCE de 150 points de base en 2024. La publication d'un indicateur des prix à la production croissant moins que prévu sur un an a également poussé les investisseurs à parier sur une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale. A la suite de la publication de l'indicateur, les marchés monétaires ont porté à 86% la probabilité d'une baisse de taux de la Fed en mars, contre une estimation à 70% plus tôt dans la journée. Le fort recul des rendements souverains a également profité aux actifs risqués. "Malgré la hausse de l'inflation, les taux réels ont reculé à mesure que le scénario monétaire des Fed funds intégrait à nouveau 6 baisses", résume Florian Ielpo, responsable de la recherche macro chez Lombard Odier IM. "Des taux plus bas, une inflation maîtrisée et une dynamique de croissance qui s'améliore à nouveau: il devient de plus en plus difficile de ne pas s'attendre à une hausse générale du marché dans les semaines à venir, surperformant des taux d'intérêt toujours élevés." TAUX Les rendements ont clôturé en fort recul, les investisseurs estimant que les baisses de taux sont désormais imminentes. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans perdait 3,2 pb à 3,9427%, contre une chute de 12,2 pb pour le taux à deux ans, à 4,1378%. Le rendement du dix ans allemand a cédé 6,1 pb à 2,145%, tandis que celui du taux à deux ans a dégringolé de 11,9 pb à 2,514%. VALEURS Burberry a abaissé vendredi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois en trois mois, ce qui a fait chuter le titre de 5,51%. Dans son sillage, les concurrents LVMH et Kering ont reculé respectivement de 0,34% et 1,20%. Airbus a pris 3,70% après avoir fait état d'un nombre record de commandes d'avions en 2023. Carmat a plongé de 14,80%, le fabricant de coeurs artificiels ayant annoncé un report du remboursement du prêt contracté auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI). Les principaux actionnaires de la maison de disque numérique Believe ont envisagé ces dernières semaines de sortir l'entreprise de la cote, ont déclaré des sources à Reuters. Le titre s'est replié de 7,91%. Volvo Cars interrompra la semaine prochaine la production de son usine en Belgique pendant trois jours en raison de retards causés par les tensions en mer Rouge, ce qui a fait reculer le titre de 2,76%. A WALL STREET Wall Street s'affiche en baisse à l'heure de la clôture en Europe, les investisseurs digérant de nombreuses données et résultats d'entreprises, dont celles des grandes banques américaines. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,53% pour le Dow Jones, de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,12% pour le Nasdaq Composite. CHANGES Les marchés de change sont calmes, les cambistes digérant les nombreuses déclarations et publications de données. Le dollar grignote 0,05% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,09% à 1,096 dollar. La livre sterling se replie de 0,13% à 1,2744 dollar. PÉTROLE Les tensions géopolitiques poussent le brut à la hausse. Le Brent progresse de 1,55% à 78,61 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmente de 1,53% à 73,12 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)