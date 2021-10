Les actions européennes s'offrent un nouveau rebond

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse jeudi dans la matinée, effaçant une large partie des pertes de la veille, soutenues par le recul du risque de défaut de paiement des Etats-Unis et la baisse des prix de l'énergie.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 1,05% à 6.561,23 points à 07h55 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,15% et à Londres, le FTSE s'adjuge 0,99%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro monte de 1,36%, le FTSEurofirst 300 de 1,08% et le Stoxx 600 de 0,99%.

Après les marchés américains et asiatiques, les indices européens sont portés par l'espoir d'un accord temporaire au Sénat qui permettrait aux Etats-Unis d'éviter de se retrouver ce mois-ci en défaut de paiement après que les démocrates ont déclaré qu'ils pourraient accepter une offre républicaine de suspendre le plafond de la dette jusqu'en décembre.

Les marchés sont également soutenus par le repli des prix du pétrole et ceux du gaz naturel, dont les nettes progressions ces derniers jours ont nourri les craintes d'une flambée de l'inflation et d'une intervention plus rapide que prévu des banques centrales pour réduire leurs mesures de soutien.

En Bourse, l'indice européen de l'énergie recule de 0,34% quand tous les autres secteurs sont en territoire positif, à l'image de celui des ressources de base, qui gagne 1,8% avec la hausse des métaux.

Parmi les plus fortes progressions du CAC 40, Hermes avance de 2,61%, soutenu par un relèvement de conseil de HSBC à "conserver" contre "alléger".

Edenred (+3,41%) bénéficie également d'une note favorable de la banque britannique, qui passe à l'"achat" sur le groupe de services prépayés.

Valeo s'octroie 4,11% après le relèvement de recommandation de Citi à "neutre".

A la Bourse de Madrid, Iberdrola grimpe de 5,32% et Endesa de 2,78% après des informations de presse sur la convocation des dirigeants des groupes d'électricité par la ministre espagnole de l'Energie pour discuter des changements réglementaires mis en place pour contenir les prix.

