Les actions européennes reprennent un peu de terrain grâce aux défensives

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes, Londres exceptée, progressent en début de séance jeudi, la hausse des valeurs défensives permettant aux principaux indices de reprendre une partie du terrain cédé la veille même si les inquiétudes liées aux politiques monétaires et au conflit en Ukraine sont loin d'avoir disparu.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,37% à 6522,86 points vers 07h45 GMT et à Francfort, le Dax avance de 0,23% alors qu'à Londres, le FTSE 100 abandonne 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,35%, le FTSEurofirst 300 de 0,37% et le Stoxx 600 de 0,36%.

Ce dernier a perdu 1,53% mercredi, sa plus forte baisse sur une séance depuis le 10 mars, en raison principalement des inquiétudes liées à la politique monétaire américaine et aux sanctions visant la Russie.

Le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale publié mercredi après la clôture des marchés européens montre que les dirigeants de la banque centrale souhaitent relever rapidement les taux et réduire son bilan à un rythme susceptible d'atteindre 100 milliards de dollars par mois.

Les investisseurs attendent à 11h30 GMT le compte rendu de la réunion de mars de la Banque centrale européenne (BCE), qui pourrait leur fournir de nouvelles indications sur les intentions de celle-ci en resserrement de sa politique monétaire. Ils surveilleront aussi d'éventuelles décisions de l'Union européenne sur les nouvelles sanctions en préparation contre Moscou.

Dans ce contexte, les valeurs défensives tirent leur épingle du jeu: l'indice Stoxx européen de la santé gagne 1,16% et a inscrit un nouveau record, celui des services aux collectivités ("utilities") prend 0,5% et celui de l'alimentation et des boissons 0,45%.

À l'opposé, le compartiment de l'énergie abandonne 0,7% et celui des matières premières 0,36%.

Le géant pétrolier Shell cède 1,48% après avoir annoncé que sa sortie de Russie l'obligerait à inscrire dans ses comptes des charges de dépréciation susceptibles d'atteindre cinq milliards de dollars, soit plus qu'estimé initialement.

En tête du Stoxx 600, le groupe italien d'infrastructures Atlantia bondit de 10,29%; les fonds Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield Infrastructure ont confirmé l'avoir approché la semaine dernière et selon plusieurs sources, Blackstone et la famille Benetton travaillent à une possible contre-offre.

(Rédigé par Marc Angrand)