Les actions européennes repartent en baisse avant une série d'indicateurs

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent vendredi dans les premiers échanges après une séance négative en Asie et l'orientation défavorable des contrats à terme sur les indices américains alors qu'une série de nouvelles statistiques se profile sur la reprise économique et l'inflation.

À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,3% à 6.613,7 points vers 08h00 GMT. À Francfort, le Dax cède 1% et à Londres, le FTSE 1,01%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,66%, le FTSEurofirst 300 de 0,82% et le Stoxx 600 de 0,71%.

L'ensemble des indices sectoriels sont en baisse dans les premiers échanges, l'indice Stoxx de l'immobilier (-0,05%) affichant le plus faible repli et celui des ressources de base (-2,39%) le plus important.

TechnipFMC (-2,06%) accuse la plus forte baisse du CAC 40. A l'opposé, on retrouve EssilorLuxottica qui s'octroie 2,53% après avoir relevé ses prévisions financières pour 2021 après un bon premier semestre.

Renault gagne 1,15% après avoir renoué avec un bénéfice au premier semestre, les fruits du plan drastique d'économies ayant éclipsé la dégradation de la situation en matière d'approvisionnement en puces.

Egalement en hausse après leurs résultats, Fnac Darty gagne 2,13% et Euronext 3,03%.

BNP Paribas (-0,1%), l'Oréal (-0,14%) et Hermès (+0,35%) sont plutôt stables malgré des résultats en nette hausse.

Le cours d'Iliad bondit de plus de 61% pour s'aligner sur le prix de l'OPA simplifiée de Xavier Niel, qui souhaite retirer le groupe de la cote pour pouvoir accélérer sa transformation.

En tête du Stoxx 600, la banque italienne UniCredit prend 5,34% après avoir affiché un bénéfice net plus élevé que prévu et a annoncé être en discussions avec le gouvernement en vue du rachat potentiel de Monte dei Paschi di Siena dont l'action grimpe de 7,59%.

A Francfort, le spécialiste de la dialyse Fresenius Medical Care abandonne 5,94% après avoir fait état d'un bénéfice moins bon que prévu pour le deuxième trimestre.

Les investisseurs prendront connaissance à 9h00 GMT de la première estimation de l'inflation en juillet en zone euro ainsi que celle du PIB du deuxième trimestre pour la région.

Autre indicateur très attendu, l'indice des prix PCE "core" aux Etats-Unis qui sera publié à 12h30 GMT. Il constitue la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)