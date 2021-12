Les actions européennes repartent de l'avant en début de séance

PARIS, 21 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes repartent à la hausse en début de séance mardi après avoir été pénalisées la veille par les incertitudes sur le rythme de la croissance économique face à la propagation du variant Omicron. À Paris, le CAC 40 gagne 0,63% à 6.913,69 points à 08h38 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,9% et à Francfort, le Dax avance de 0,56%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,73%, le FTSEurofirst 300 de 0,99% et le Stoxx 600 de 0,74%. Les indices européens remontent après avoir été affectés lundi, comme l'ensemble des marchés mondiaux, par les craintes d'un durcissement des restrictions sanitaires en lien avec la propagation d'Omicron et par la crainte d'un échec au Congrès américain d'un plan d'investissement de Joe Biden. "Selon nous, les marchés peuvent passer outre l'inquiétude sur Omicron. De plus, nous pensons que le rythme graduel du resserrement monétaire ne mettra pas fin au rallye des actions, et que la disparition potentielle du projet de loi américain 'Build Back Better' n'aura pas d'impact significatif sur les perspectives économiques ou de marché", a déclaré Mark Haefele, chez UBS Global Wealth Management.

Goldman Sachs avait de son côté abaissé ses prévisions trimestrielles du produit intérieur brut aux Etats-Unis en 2022 en intégrant la non-adoption du projet de réformes sociales. A l'inverse de la séance de lundi, tous les secteurs européens progressent. L'indice Stoxx des ressources de base (+2,27%) affiche la plus forte progression, devant celui des services financiers (+1,49%) et celui de la technologie (+1,11%). Les valeurs des semi-conducteurs ASML (+2,27%), Infineon (+1,54%) et Le groupe Bolloré grimpe de 9,64% après avoir reçu une offre du suisse MSC pour ses activités de transport et de logistique en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros. Le groupe minier et métallurgique Eramet cède 0,28% après avoir annoncé l'identification d'une fraude financière au sein de sa gestion de trésorerie. DBV Technologies chute de 21,51% après avoir annoncé lundi soir avoir demandé à l'Agence Européenne des Médicaments de retirer sa demande d'autorisation de mise sur le marché de son traitement expérimental de l'allergie aux arachides, Viaskin Peanut. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)