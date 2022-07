Les actions européennes reculent avant l'inflation aux États-Unis

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance mercredi avant la publication très attendue des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient attiser les craintes de voir la hausse des taux d'intérêt favoriser une récession.

À Paris, le CAC 40 perd 0,71% à 6.001,35 points vers 07h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,66% et à Francfort, le Dax recule de 1,1%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,83%, le FTSEurofirst 300 de 0,48% et le Stoxx 600 de 0,64%.

L'indice des prix à la consommation américain (CPI), qui sera publié à 12h30 GMT, est attendu en hausse de 1,1% sur un mois et de 8,8% sur un an, ce qui marquerait un nouveau plus haut de 40 ans pour l'inflation américaine.

Des chiffres supérieurs au consensus pourraient raviver le débat sur la nécessité pour la Réserve fédérale de plusieurs hausses de taux de trois quarts de point. Un scénario qui profiterait au dollar et pourrait faire tomber l'euro sous la parité avec le billet vert.

Ces interrogations sur l'évolution des prix incitent d'autant plus les investisseurs à la prudence que les perspectives de croissance continuent de se dégrader : le Fonds monétaire international (FMI) a revu une nouvelle fois à la baisse ses prévisions pour les Etats-Unis et table désormais sur une progression du PIB limitée à 2,3% cette année et à 1,0% l'an prochain.

En Allemagne et en France, les chiffres définitifs de l'inflation ont confirmé les estimations initiales, à 8,2% et 6,5% respectivement en rythme annuel aux normes européennes IPCH.

Côté actions, les replis sectoriels les plus marqués du début de séance sont pour le compartiment automobile, dont l'indice Stoxx perd 1,96% et pour celui de l'assurance (-1,65%).

À Paris, Renault (-2,53%) et Stellantis (-2,26%) figurent parmi les plus fortes baisses du CAC 40.

En hausse, la meilleure performance du Stoxx 600 est pour le groupe pharmaceutique finlandais Orion, qui bondit de 5,31% après l'annonce d'un accord de collaboration avec l'américain Merck.

En tête du SBF 120 parisien, Verallia gagne 2,92% après une recommandation d'achat de Jefferies.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)