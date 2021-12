Les actions européennes reculent avant l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance vendredi, à quelques heures de la publications des derniers chiffres de l'inflation américaine avant la réunion, la semaine prochaine, de la Réserve fédérale.

À Paris, le CAC 40 perd 0,47% à 6.975,30 points vers 08h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,19% et à Francfort, le Dax recule de 0,32%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,38%, le FTSEurofirst 300 de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,34%.

Ce dernier affiche toutefois encore une hausse de 2,72% depuis le début de la semaine et le CAC 40 un gain de 3,12%, ce qui pourrait leur permettre d'afficher leur meilleure performance hebdomadaire depuis mars.

Le département du Travail américain publiera à 13h30 GMT les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis en novembre, que le consensus Reuters donne en hausse de 0,7% sur un mois et de 6,8% sur un an contre +6% en octobre, qui marquait déjà leur plus forte hausse depuis 31 ans.

Ces statistiques pourraient donc relancer les craintes liées à l'inflation, d'autant qu'ils pourraient influencer les décisions de politique monétaire que la Réserve fédérale doit adopter mercredi prochain.

"En termes de positionnement de marché, cela va certainement simplement conforter ceux qui considèrent que les pressions inflationnistes ne sont pas transitoires. Ils sont de plus en plus nombreux", résume Saxo Banque.

Ces préoccupations s'ajoutent aux inquiétudes persistantes liées à la situation sanitaire.

Le compartiment européen des matières premières est l'un des rares grands secteurs de la cote à évoluer en territoire positif avec un gain de 0,13%.

Le recul le plus marqué est pour celui des hautes technologiques, qui abandonne 0,88% après le repli de 1,71% du Nasdaq américain, particulièrement touché par les prises de bénéfice qui ont dominé la séance à Wall Street jeudi.

À Paris, STMicroelectronics cède 0,77% et Dassault Systèmes 1,41%.

Parmi les hausses notable du début de séance, Bayer gagne 1,43% après une décision judiciaire favorable sur l'herbicide Roundup aux Etats-Unis et BioMérieux prend 1,97% après avoir relevé ses prévisions de résultats 2021.

(Rédigé par Marc Angrand)