Les actions européennes profitent des records de Wall Street

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance vendredi, les nouveaux records inscrits par Wall Street et le rebond des cours des matières premières leur permettant d'effacer la majeure partie du repli subi la veille.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,46% à 774,77 points vers 08h45 GMT après un plus haut historique à 7.183,08. A Londres, le FTSE 100 prend 0,35% et à Francfort, le Dax avance de 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 de 0,41% et le Stoxx 600 de 0,39%.

Ce dernier avait cédé 0,46% jeudi et le CAC 40 0,21%, après six séances consécutives de hausse.

À Wall Street, l'indice Standard & Poor's 500 et le Nasdaq ont enregistré de nouveaux plus hauts de clôture jeudi grâce au secteur des semi-conducteurs et à celui de la distribution après les résultats de Nvidia et Macy's. [.NFR]

En Europe, la tendance est soutenue par les valeurs des matières premières, dont l'indice Stoxx s'adjuge 1,81% et de l'énergie (+0,82%) avec le rebond des cours du pétrole et des métaux de base: le prix du baril de Brent est en hausse de 0,68% et celui du cuivre de 2%.

À Paris, Hermès (+3,83%) est une nouvelle fois en tête du CAC 40, toujours porté par les spéculations sur une possible intégration dans l'EuroStoxx 50.

En baisse, le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher perd 4,66% à Londres malgré des résultats en hausse que certains analystes jugent sans surprise.

