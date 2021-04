Les actions européennes profitent des records de Wall Street

Crédit photo © Reuters

par Marc Angrand

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance vendredi, saluant les records inscrits la veille à Wall Street, le chiffre record de la croissance chinoise et les bons résultats de Daimler.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,19% à 6.245,75 points vers 08h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,36% et à Francfort, le Dax avance de 0,53%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,23%, le FTSEurofirst 300 de 0,29% et le Stoxx 600 de 0,24%.

Le sentiment de marché reste dominé par l'optimisme sur la reprise économique grâce aux progrès des campagnes de vaccination et s'appuie sur une série d'indicateurs américains et chinois encourageants: après les chiffres supérieurs aux attentes des ventes au détail américaines qui ont contribué aux records de Wall Street jeudi, la croissance en Chine au premier trimestre est ressortie vendredi à 18,3% sur un an, un chiffre sans précédent.

A ces bons chiffres macroéconomiques s'ajoutent des résultats de sociétés en hausse plus marquée encore qu'attendu en Europe comme aux Etats-Unis.

VALEURS

Daimler gagne ainsi 2,51% après avoir battu le consensus sur les trois premiers mois de l'année, grâce entre autres au rebond du marché chinois.

Cette bonne surprise et l'annonce d'une forte hausse des immatriculations en Europe en mars permettent au compartiment automobile d'afficher la plus forte progression sectorielle du début de séance (+1,50%).

Parmi les autres publications saluées dès l'ouverture figurent celle du distributeur Fnac Darty, qui prend 4,38%, et celle du spécialiste de la santé animale Virbac, qui bondit de 11,42%.

En baisse toutefois, L'Oréal abandonne 1,72%, les ventes de sa division de produits grand public ayant déçu certains analystes.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 0,14% grâce entre autres à la progression soutenue des valeurs des semi-conducteurs après les résultats du taïwanais TSMC. Sur l'ensemble de la semaine, les actions japonaises abandonnent 0,28%.

En Chine, les investisseurs ont salué les chiffres record du PIB du premier trimestre: l'indice SSE Composite de Shanghai a pris 0,81% et le CSI 300 0,35%.

A WALL STREET

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture stable pour le Dow Jones mais en repli de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,22% pour le Nasdaq.

Jeudi, les bons chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis en mars et le rebond des grandes valeurs technologiques ont permis au Dow Jones de dépasser pour la première fois le seuil des 34.000 points en clôture, pour finir à 34.035,99, en hausse de 0,9%.

Le S&P-500 a pris 1,11%, à 4.170,42 points, son deuxième record de clôture de la semaine, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,31% à 14.038,76.

CHANGES

Le dollar reste handicapé par la tendance à la baisse des rendements des bons du Trésor américain et s'achemine vers une nouvelle performance hebdomadaire négative face aux autres grandes devises internationales.

L'euro se traite autour de 1,1970.

TAUX

Les rendements de référence de la zone euro sont repartis à la hausse dans le sillage du rebond des américains: celui du Bund allemand à dix ans reprend trois points de base à -0,263% et son équivalent français affiche une progression du même ordre à -0,0056%.

Celui des Treasuries à dix ans remonte quant à lui de plus de cinq points à 1,5851%, effaçant une partie des lourdes pertes subies jeudi malgré les bons indicateurs économiques du jour, un mouvement paradoxal que des analystes expliquent par des facteurs techniques et des achats d'investisseurs japonais: il a enregistré sa plus forte baisse depuis le 12 novembre pour revenir en séance sous 1,53% pour la première fois depuis le 12 mars.

PÉTROLE

Le marché pétrolier poursuit sa hausse et se dirige vers une progression d'environ 7% sur l'ensemble de la semaine grâce à l'amélioration des perspectives de demande, en Chine et aux Etats-Unis notamment.

Le Brent gagne 0,3% à 67,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,25% à 63,62 dollars.

(Version française Marc Angrand)