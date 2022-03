Les actions européennes poursuivent leur rebond

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance mardi, profitant de l'élan donné par Wall Street et Tokyo en attendant l'issue des nouvelles discussions entre l'Ukraine et la Russie.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,5% à 6.688,08 points vers 07h40 GMT, au plus haut depuis le 25 février. A Londres, le FTSE 100 prend 0,8% et à Francfort, le Dax avance de 1,24%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,44%, le FTSEurofirst 300 de 1,22% et le Stoxx 600 de 1,02%, s'acheminant ainsi vers une troisième séance de rebond.

À Wall Street, l'indice Standard & Poor's 500 a fini lundi sur une progression de 0,71% et à Tokyo, le Nikkei a pris 1,1%.

Tous les grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le vert, les plus fortes progressions étant pour l'automobile (+2,24%) et le transport (+1,67%) après la rechute des cours du pétrole, qui atteint près de 10% pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) par rapport au pic de jeudi dernier.

À Paris, Valeo s'adjuge 5,2% et Air France-KLM 1,11%.

Les délégations russe et ukrainienne en Turquie doivent entamer dans la journée les premières négociations directes entre les deux camps depuis plus de deux semaines, ce qui entretient l'espoir d'un cessez-le-feu même si une issue rapide au conflit reste improbable.

La guerre en Ukraine et le contexte inflationniste qu'elle entretient continuent de peser sur le moral des ménages en Europe: en Allemagne, l'indice GfK a reculé plus qu'attendu et en France, l'indicateur Insee est tombé à son plus bas niveau depuis février 2021.

Dans l'actualité des sociétés, Sanofi perd 1,18%, la plus forte baisse du CAC 40, après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour le Dupixent, l'un de ses produits phares, à 13 milliards d'euros par an, un niveau jugé décevant par les analystes.

