Les actions européennes pourraient reculer de 10% au cours de l'été, selon Morgan Stanley

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les actions européennes pourraient subir une correction de 10% au cours de l'été, le ralentissement de la croissance et la détérioration des conditions de financement risquant de peser sur les bénéfices, a déclaré lundi Morgan Stanley. La banque a abaissé sa recommandation sectorielle sur le secteur financier à "neutre", tout en relevant celle du secteur pharmaceutique à "surpondérer", dans le cadre d'un changement de préférence des valeurs cycliques au profit des valeurs défensives. Selon Morgan Stanley, les entreprises européennes ont mieux résisté que celles du reste du monde en 2023, ce qui l'a amené à réduire la baisse estimée des bénéfices cette année à 6%, contre 10% prévu précédemment. "Nous prévoyons toujours un cycle baissier à partir du second semestre 2023 en raison du recul des marges et du ralentissement de la croissance économique (qui, selon nous, ne fait que commencer)", a déclaré Graham Secker, responsable de la stratégie actions européennes chez Morgan Stanley. Ce cycle de dégradation commence plus tard que prévu, ce qui limite un rebond potentiel en 2024, a-t-il précisé. Après avoir perdu près de 13% en 2022, l'indice paneuropéen STOXX 600 affiche une hausse de plus de 8,8% cette année. Sous pression dans un contexte de hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) pour freiner l'inflation, il est néanmoins à la traîne du S&P 500, qui a progressé de près de 12% depuis le début de 2023. (Reportage Aniruddha Ghosh à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)