Les actions européennes montent en attendant l'inflation américaine

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - La plupart des Bourses européennes évoluent dans le vert mercredi tandis que les rendements obligataires se stabilisent en attendant la publication des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient alimenter le débat sur l'évolution de l'inflation.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,65% à 5.963,17 points vers 09h23 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,33% et à Londres, le FTSE est inchangé (-0,01%), freiné par les minières.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro monte de 0,43% et le FTSEurofirst 300 de 0,15%. Le Stoxx 600 gagne 0,18%, à son plus haut niveau depuis février 2020, profitant de l'accalmie des rendements obligataires.

Les données sur l'inflation aux Etats-Unis au mois de février, publiées à 13h30 GMT, sont attendues par des marchés devenus très sensibles ces dernières semaines au risque de remontée incontrôlée de l'inflation et des taux d'intérêt.

En Chine, l'indice des prix à la consommation est de nouveau ressorti en baisse, -0,2% après -0,3% en janvier. En revanche, les prix à la production y ont augmenté un peu plus que prévu en février, de 1,7% sur un an, à leur rythme le plus élevé depuis novembre 2018, sous l'effet des commandes à l'exportation.

Les investisseurs porteront leur attention également sur le Congrès américain où les élus de la Chambre des représentants devraient se prononcer dans la journée sur le plan de relance de 1.900 milliards de dollars.

VALEURS

En Bourse, le secteur des ressources de base (-0,78%) accuse la plus forte baisse, ce qui pèse sur le Footsie où Rio Tinto et BHP cèdent respectivement 2,53% et 1,82%.

A Paris, Alstom recule de 1,65%, Bouygues (+1,01%) ayant réduit sa participation au capital du groupe industriel.

Parmi les plus fortes progressions du Stoxx 600, Adidas gagne 3,54% après avoit dit s'attendre à un fort rebond de son chiffre d'affaires cette année grâce notamment au marché chinois.

CNP Assurances s'octroie 2,03%, soutenu par un relèvement d'opinion de Berenberg à l'achat.

EN ASIE

Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a fini à l'équilibre (+0,03%), tiraillé entre la progression du segment technologique dans le sillage des gains à Wall Street et les opérations de vente des fonds avant la fin de l'exercice fiscal.

Les Bourses chinoises ont tenté de repartir de l'avant après avoir lourdement chuté lors des deux séances précédentes sur fond de craintes d'un resserrement de la politique monétaire et d'une reprise économique moins forte qu'escompté.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a avancé de 0,66% tandis que l'indice composite de la Bourse de Shanghai a cédé 0,05%.

A WALL STREET

Les futures sur les indices américains indiquent une ouverture en légère hausse pour le moment après le rebond observé la veille sous l'impulsion des grandes valeurs technologiques qui ont profité du recul des rendements obligataires.

L'indice Dow Jones a gagné 0,1% à 31.832,74 points. Le S&P-500 a pris 1,42% à 3.875,44 points et le Nasdaq Composite a grimpé de 3,69% à 13.073,83 points.

La Chambre des représentants votera mercredi matin sur la version du Sénat du plan de relance économique de 1.900 milliards de dollars (1.600 milliards d'euros) voulu par Joe Biden, ont indiqué mardi des représentants, ce qui devrait ouvrir la voie à une promulgation du texte par le président américain d'ici la fin de semaine.

TAUX/CHANGES

Les rendements des emprunts d'Etat se détendent encore légèrement ou se stabilisent. Le dix ans américain évolue ainsi autour de 1,554%. Les rendements européens suivent le mouvement, le dix ans allemand étant inchangé, à -0,3%, et le français naviguant autour de -0,05%.

Les investisseurs obligataires se préparent en outre à plusieurs adjudications importantes aux Etats-Unis dans la semaine, à 10 et 30 ans.

Le dollar grappille 0,06% face à un panier de référence et l'euro est stable, proche de 1,19 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole montent légèrement en attendant les chiffres sur les stocks aux Etats-Unis de l'Energy Information Administration (EIA), à 15h30 GMT.

Le baril de Brent monte de 0,1% à 67,59 dollars et le brut léger américain de 0,25% à 64,17 dollars.

