Les actions européennes montent avant l'emploi aux USA

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent en début de séance vendredi, profitant de l'élan donné par Wall Street et Tokyo en attendant les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui pourraient relancer le débat sur la stratégie de la Réserve fédérale pour les mois à venir.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,26% à 6.517,05 points à 07h35 GMT et à Francfort, le Dax avance de 0,28%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,24%, le FTSEurofirst 300 de 0,31% et le Stoxx 600 de 0,2%.

La Bourse de Londres, elle, reste fermée pour la suite des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

À Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 1,27% et au plus haut depuis le 5 avril, et à Wall Street, la séance de jeudi s'est soldée par des progressions de 1,33% pour le Dow Jones, 1,84% pour le Standard & Poor's 500 et 2,69% pour le Nasdaq, grâce entre autres à la poursuite du rebond des grandes valeurs technologiques.

Le rendez-vous clé de cette dernière séance de la semaine sera la publication, à 12h30 GMT, du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Le consensus Reuters table sur 325.000 créations d'emplois non-agricoles en mai après 428.000 en avril, un recul du taux de chômage à 3,5% et une décélération de la hausse des salaires à 5,2% sur un an.

"L'évolution du marché de l'emploi est encore plus importante qu'habituellement en ce moment, car c'est elle qui va montrer si l'économie américaine atterrit en douceur ou de façon abrupte après le rebond post-Covid et si la Fed doit ajuster sa stratégie de normalisation monétaire dans un sens ou dans l'autre", explique dans une note Xavier Chapard, directeur de la recherche et de la stratégie de LBPAM.

Les contrats à terme sur les grands indices américains, qui étaient orientés à la hausse en début de journée, sont par ailleurs passés dans le rouge après les informations de Reuters selon lesquelles Elon Musk a annoncé dans une note aux cadres de Tesla que le groupe devait réduire ses effectifs d'environ 10%.

En Europe, la majeure partie des grands secteurs de la cote évoluent néanmoins dans le vert, avec un avantage pour les secteurs défensifs que sont les services aux collectivités ("utilities") (+0,72%), l'immobilier (+0,20%) et la santé (+0,50%).

Dans le peloton de tête du CAC 40, Veolia prend 0,95% et Sanofi 0,71%.

En baisse, Faurecia cède 5,37% après l'annonce d'une augmentation de capital de 705 millions d'euros destinée à refinancer le rachat de l'allemand Hella.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)