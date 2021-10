Les actions européennes montent après les records à Wall Street

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance mardi après les records inscrits la veille à Wall Street et les résultats globalement bien accueillis publiés par plusieurs grands noms de la cote, comme la banque suisse UBS.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,56% à 6.750,43 points vers 07h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,21% et à Francfort, le Dax avance de 0,87%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,67%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,51%, au plus haut depuis le 7 septembre.

À la Bourse de New York, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 ont inscrit de nouveaux sommets historiques et les contrats à terme suggèrent pour l'instant une poursuite de la hausse, les annonces de Facebook après la clôture ayant été saluées par une légère hausse dans les échanges hors séance.

En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini la journée sur un gain de 1,77%.

En Europe, si les valeurs des matières premières (-0,29%) cèdent une partie de leurs gains de lundi, la plus forte hausse sectorielle est pour le compartiment de la distribution, en hausse de 1,1%.

Parmi les groupes européens qui ont publié leurs comptes depuis la clôture de lundi, UBS, la première banque suisse, gagne 0,98%, le marché saluant son meilleur bénéfice trimestriel depuis 2015, tiré par la gestion de fortune.

Le géant pharmaceutique Novartis prend 0,95% après avoir annoncé étudier différentes options, dont celle d'une scission, pour sa division de génériques Sandoz.

Orange cède en revanche 2,97% et freine le CAC 40 après un chiffre d'affaires pénalisé par le recul des revenus tirés des accords avec d'autres opérateurs.

Michelin, après des débuts hésitants, s'oriente lui aussi à la baisse et abandonne 2,05%.

