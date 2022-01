Les actions européennes en repli à l'ouverture

PARIS, 13 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en baisse dans la matinée jeudi après avoir rebondi sur les deux dernières séances dans un contexte de marché toujours dominé par les questions d'inflation et de politique monétaire. À Paris, le CAC 40 perd 0,57% à 7.196,01 points vers 09h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,17% et à Francfort, le Dax recule de 0,22%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,18%, le FTSEurofirst 300 de 0,15% et le Stoxx 600 de 0,27%.

Les indices européens ont clôturé en hausse mercredi, portés par des anticipations d'assouplissement monétaire en Chine et par les chiffres de l'inflation américaine ressortie conforme aux attentes sur un an alors que les investisseurs craignaient qu'une surprise à la hausse ne renforce le biais restrictif de la Réserve fédérale. Toutefois, James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a déclaré dans la soirée que quatre hausses des taux d'intérêt semblaient désormais nécessaires cette année pour lutter contre l'inflation élevée.

Les investisseurs suivront avec intérêt la publication des prix à la production aux Etats-Unis à 13h30 GMT. Le coup d'envoi de la saison des publications de résultats d'entreprises pour le dernier trimestre de 2021 constitue un autre sujet d'attention pour les opérateurs de marché.

Les banques américaines Citigroup, J.P. Morgan Chase et Wells Fargo seront parmi les premières à publier leurs comptes vendredi. Le secteur européen de la technologie (+0,61%) affiche la plus forte progression, soutenu par le bénéfice record enregistré par le groupe taïwanais des semi-conducteurs TSMC. Infineon , STMicroelectronics , ASML et Soitec gagnent de 1,12% à 3,37%. Ces derniers profitent en outre d'une recommandation de Credit Suisse à "surperformance". Sopra Steria prend 6,12% après avoir annoncé la révision à la hausse de ses prévisions pour l'année 2021 et la nomination d'un nouveau directeur général. A Londres, le spécialiste du prêt-à-porter en ligne Asos grimpe de 7,48% après avoir confirmé ses objectifs annuels. Mais le distributeur Marks & Spencer cède 6,01% après avoir présenté des résultats et prévisions jugés décevants et son concurrent Tesco lâche 1,63% en dépit d'objectifs annuels relevés. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)