Les actions européennes en ordre dispersé, nouveau record pour le CAC 40

PARIS (Reuters) - Francfort exceptée, les Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance mercredi, l'optimisme dans lequel baignent les marchés en cette fin d'année permettant au CAC 40 parisien d'atteindre un nouveau plus haut.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,12% à 7.189,96 points vers 09h00 GMT après avoir signé un nouveau plus haut en séance à 7.201,65.

À Francfort, le Dax recule de 0,13% et à la Bourse de Londres, fermée lundi et mardi pour Noël et le "Boxing Day", le FTSE 100 prend 1,05%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,10%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,26%.

La tendance du jour reste comme ces derniers jours favorable à la prise de risque grâce à un certain optimisme concernant l'impact économique de la recrudescence des cas de COVID-19 dans le monde.

"Bien que les cas de COVID-19 liés à Omicron continuent d'augmenter aux États-Unis et en Europe notamment, cela n'a pas encore eu d'effet négatif sur les données économiques. Les restrictions en Europe auront un impact sur les résultats mais, pour l'instant, les marchés considèrent majoritairement Omicron comme un variant plus bénin, malgré sa contagiosité", a déclaré Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

En Bourse, Teleperformance (+2,57%) est en tête du CAC après avoir annoncé le rachat de Senture, un groupe spécialisé dans la gestion externalisée des processus métiers aux Etats-Unis, sur la base d'une valeur d'entreprise de 400 millions de dollars (353,4 millions d'euros).

Au niveau sectoriel, la plus forte progression revient à la distribution dont l'indice Stoxx avance de 1,28%. A Londres, Kingfisher, JD Sports et Marks & Spencer prennent de 2,34% à 3,35%.

Le compartiment automobile (-0,32%) accuse la plus forte baisse, ce qui pèse sur la Bourse de Francfort, après avoir enchaîné six séances dans le vert.

Valeo, Volkswagen et Daimler et Faurecia perdent de 0,42% à 0,8%.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)