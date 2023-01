Les actions européennes devraient repartir dans le rouge

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient se diriger vers une baisse à l'ouverture mardi sur fond d'inquiétudes persistantes concernant le risque de récession.

Les premières indications disponible donnent un recul de 0,58% pour le CAC 40 parisien, de 0,45% pour le Dax à Francfort, de 0,03% pour le FTSE à Londres et de 0,62% pour l'EuroStoxx 50.

Les places européennes ouvertes lundi pour la première séance de 2023 ont fini en hausse, dopées par l'amélioration de l'activité manufacturière dans la zone euro, selon les premiers résultats des enquêtes de S&P Global auprès des directeurs d'achats.

Mais les acteurs du marchés continuent de redouter que les mesures de politique monétaire prises par les banques centrales ne fassent basculer l'économie mondiale dans la récession.

Dans ce contexte, les investisseurs attendent avec impatience le compte rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale, qui sera publié mercredi et pourrait fournir des indications sur l'orientation des taux en 2023.

Dans l'actualité économique du jour, les résultats des enquêtes chinoises auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier montrent une nouvelle dégradation de l'activité avec l'impact de l'épidémie de COVID-19 les chaînes de production, l'indice PMI Caixin-Markit reculant à 49 et le PMI officiel à 47.

La première estimation de l'inflation en Allemagne à 13h00 GMT animera la séance en Europe et pourrait rassurer les investisseurs sur la décélération des prix, le consensus Reuters donnant une progression de 10,7% sur un an après 11,3% en novembre.

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi l'ultime séance d'une année marquée par de fortes pertes liées au resserrement monétaire face à l'inflation, à la crainte d'une récession, au conflit ukrainien et à la situation sanitaire en Chine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,22%, ou 73,55 points, à 33.147,25 points, le S&P-500 a perdu 9,78 points, soit 0,25%, à 3.839,50 points et le Nasdaq a reculé de 11,61 points (-0,11%) à 10.466,48 points.

Tous trois ont enregistré leur première baisse annuelle depuis 2018 et leur plus importante depuis 2008 alors que la Fed a procédé à la plus rapide remontée de ses taux depuis les années 1980.

Les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,2% à 0,3%.

EN ASIE

En Chine, malgré des statistiques économiques peu reluisantes, les indices actions sont en hausse, les investisseurs restant optimistes sur la réouverture du pays. Le CSI 300 gagne 0,25% et le SSE Composite de Shanghai 0,76%.

La Bourse de Tokyo est fermée jusqu'à mercredi.

CHANGES/TAUX

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence dans l'attente de la publication mercredi des "minutes" de la Fed.

L'euro est inchangé à 1,0663 dollar mais le yen gagne 0,83% face au billet vert, au plus haut depuis juin, en raison de spéculations sur l'abandon par la Banque du Japon de sa politique ultra-accommodante.

Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est en légère hausse à 3,8464%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers repartent timidement de l'avant malgré les mauvais chiffres économiques chinois et les mises en garde du Fonds monétaire internationale sur les difficultés à venir en 2023 avec le ralentissement de l'activité aux Etats-Unis, en Europe et en Chine.

Le Brent gagne 0,09% à 85,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,17% à 80,4 dollars.

(Laetitia Volga, édité par)