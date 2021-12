Les actions européennes devraient marquer une pause

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre mercredi à l'ouverture après deux séances de hausse, les marchés actions s'accordant une pause après avoir salué des informations rassurantes sur le variant Omicron.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,14% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un repli de 0,06% pour le Dax à Francfort, de 0,04% pour le FTSE à Londres et un gain de 0,04% pour l'EuroStoxx 50.

Les actions européennes ont terminé mardi sur une nouvelle séance de forte progression à la faveur de statistiques supérieures aux attentes et d'informations encourageantes sur le variant Omicron du coronavirus, qui ne causerait pas de symptômes graves selon des experts sud-africains et américain.

En plus d'informations sur le variant, les investisseurs attendent également d'en savoir plus sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis. Les chiffres mensuels des prix à la consommation, qui seront publiés vendredi, pourraient alimenter le débat sur le resserrement monétaire de la Réserve fédérale avant sa réunion de la semaine prochaine.

Le marché suivra avant cela l'intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, au Conseil européen du risque systémique à 8h15 GMT et les annonces de politique monétaire de la Banque du Canada à 15h00 GMT.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

Les contrats à terme indiquent une ouverture de la Bourse de New York en progression de 0,2% à 0,5% après une séance en forte hausse mardi, alors que les craintes sur le variant Omicron du coronavirus se sont un peu apaisées et que les investisseurs se sont tournés massivement vers les grandes valeurs technologiques et les fabricants de semi-conducteurs. [.NFR]

L'indice Dow Jones a gagné 1,40% à 35.719,43 points, le S&P-500 a pris 2,07%, à 4.686,75 points et le Nasdaq Composite a avancé de 3,03% à 15.686,92 points.

EN ASIE

A Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 1,42%, soutenu par des informations rassurantes sur le variant Omicron du coronavirus, malgré la révision de la contraction de l'économie japonaise au troisième trimestre, à 3,6% contre 3,0%.

En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations et la Bourse de Shanghai prennent 1,18% et 0,96% respectivement, continuant de profiter de l'annonce d'une réduction du taux de réserves obligatoires pour certaines banques.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng est stable (-0,01%), freiné par Evergrande (-3,83%) qui a atteint un plus bas historique. Le géant de l'immobilier est menacé d'un défaut après n'avoir pas respecté ses obligations de paiement de coupons obligataires d'une valeur de 82,5 millions de dollars avant l'échéance de la période de grâce, d'après plusieurs sources.

CHANGES/TAUX

Sur le front des devises, l'indice qui mesure le dollar face à un panier de référence recule de 0,21%.

L'euro monte en parallèle, autour de 1,129 dollar, après avoir atteint la veille un creux de plus d'une semaine à 1,1226.

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans cède 1,5 point de base à 1,4648%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole baissent légèrement après avoir pris plus de 7% depuis le début de semaine.

"Après avoir été survendu la semaine dernière en raison des craintes liées à Omicron, une correction a eu lieu cette semaine grâce aux signes indiquant que l'effet du variant pourrait être bénin. Les investisseurs adoptent une approche attentiste jusqu'à en savoir plus", a déclaré Hiroyuki Kikukawa chez Nissan Securities.

Le baril de Brent cède 0,27% à 75,24 dollars et le brut léger américain perd 0,42% à 71,75 dollars.

(édité par Blandine Hénault)