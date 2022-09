Les actions européennes commencent la semaine dans le vert

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance lundi, profitant de l'élan donné par Wall Street et Tokyo pour commencer la semaine sur une note positive, à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,77% à 6.260,12 points vers 07h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,77% et à Francfort, le Dax avance de 1,16%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,85%, le FTSEurofirst 300 de 0,39% et le Stoxx 600 de 0,42%.

Wall Street a fini en nette hausse vendredi et enregistré sa première performance hebdomadaire positive après trois semaines consécutives de repli. À Tokyo, le Nikkei a pris 1,16% et fini au plus haut depuis le 26 août.

L'indice des prix à la consommation américain (CPI) attendu mardi devrait marquer un léger ralentissement selon le consensus Reuters, grâce au reflux des prix des carburants, mais les marchés continuent d'anticiper une hausse de trois quarts de point du taux directeur de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

L'inflation reste aussi la préoccupation n°1 en Europe, pour les investisseurs comme pour les dirigeants de la Banque centrale européenne (BCE): plusieurs de ces derniers ont laissé entendre ce week-end qu'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base pourrait être nécessaire en octobre.

Cette perspective favorise l'euro, qui remonte à plus de 1,01 dollar (+1,44%).

Sur le marché obligataire, les informations de Reuters selon lesquelles la BCE veut lancer en octobre le débat sur la réduction de son bilan favorise la remontée des rendements des pays "périphériques", comme l'Italie, dont le taux d'emprunt à dix ans prend huit points de base à 4,085%.

Côté actions, les anticipations de nouvelles hausses de taux continuent de profiter aux valeurs bancaires, dont l'indice Stoxx s'adjuge 1,74%.

En baisse, Orpea chute de 16,75%, au plus bas depuis 2005, après avoir averti que sa marge brute d'exploitation, déjà en nette baisse au premier semestre, pourrait continuer de se dégrader au deuxième.

(Rédigé par Marc Angrand)