Les actions européennes clôturent sans direction une semaine pauvre en données

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dispersées vendredi, les marchés digérant de nombreuses publications de résultats après une semaine pauvre en indicateurs macroéconomiques. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,24% à 7 647,52 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,22% et le Footsie britannique de 0,3%. L'indice EuroStoxx 50, le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 ont terminé sans direction marquée. Sur la semaine, le CAC 40 prend 0,72% et le Stoxx 600 0,2%. Une salve de résultats a animé les échanges en Europe, dans un contexte pauvre en données économiques. Seule l'inflation définitive en Allemagne a été publiée vendredi, confirmant la lecture préliminaire de janvier. Aux Etats-Unis, les chiffres de l'inflation CPI pour 2023 ont été révisés vendredi, et ont montré une hausse un peu plus légère de l'inflation en décembre qu'en première lecture. "Sur les 15 dernières semaines, 14 ont enregistré des performances positives sur les actions, ce qui porte déjà la performance des actions mondiales depuis le début de l'année à plus de 3% (données MSCI). Il est évident que nous ne pourrons pas poursuivre l'année à ce rythme", préviennent les stratégistes de Lombard Odier, qui évoquent une "semaine plutôt ennuyeuse sur les marchés". "La question des valorisations risque donc de se poser à nouveau dans un avenir proche car les investisseurs auront du mal à trouver un équilibre entre le niveau toujours élevé des taux et la croissance nominale actuelle plus forte qu'attendue". VALEURS Hermès a fait état d'une hausse plus importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre 2023 et annoncé une augmentation de ses tarifs cette année, ce qui a fait progresser le titre de 4,8% et entraîné le secteur du luxe, en hausse de 1,64%. L'Oréal a chuté de 7,58% alors que ses ventes en Asie ont été jugées décevantes, l'activité de "travel retail" (ventes aux voyageurs) souffrant de nouvelles réglementations prises en Chine. Nexans a avancé de 5,87% après avoir annoncé le rachat de La Trivenenta Cavi. Ubisoft a bondi de 13,81% après avoir fait état la veille de résultats au troisième trimestre légèrement supérieurs aux prévisions et dit s'attendre à une forte augmentation des réservations nettes au quatrième trimestre. Le fabricant de capteurs AMS OSRAM s'est envolé de 12,64% après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à ses prévisions dans un contexte de forte demande des produits destinés aux applications automobiles, notamment en provenance de Chine. A WALL STREET Wall Street s'affiche dispersée à l'heure de la clôture en Europe, en l'absence d'évènements majeurs. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,25% pour le Dow Jones, contre une hausse de 0,28% pour le Standard & Poor's 500, et de 0,95% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements européens ont terminé en hausse, le dix ans touchant un plus haut depuis début décembre, les marchés continuant de réévaluer leurs perspectives de baisses de taux pour la Banque centrale européenne. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans prenait 1,5 pb à 4,1851%, contre 3 pb pour le taux à deux ans, à 4,4862%. Le rendement du dix ans allemand a progressé de 2,3 pb à 2,379%, tandis que celui du taux à deux ans a avancé de 5,4 pb à 2,7207%. CHANGES Les devises affichent de faibles variations dans un contexte pauvre en données macroéconomiques. Le dollar s'érode de 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grignote 0,03% à 1,0779 dollar. La livre sterling se renforce de 0,06% à 1,2623 dollar. PÉTROLE Le brut est en légère hausse dans un contexte géopolitique volatil. Le Brent progresse de 0,27% à 81,85 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmente de 0,37% à 76,5 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par)