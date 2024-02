Les actions européennes attendues en hausse, soutenues par la "tech"

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi, les investisseurs profitant d'un rebond de la "tech" aux Etats-Unis en attendant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s'afficherait en hausse de 0,78% à l'ouverture. Les contrats à terme suggèrent une progression de 0,79% pour le FTSE à Londres, de 0,89% pour le Dax à Francfort et de 0,82% pour l'EuroStoxx 50. Les résultats trimestriels de Meta et d'Amazon ont surpris les investisseurs par leur robustesse, entraînant les deux titres à la hausse dans les échanges après la clôture à Wall Street. Le rebond des valeurs de la "tech" soutient les actifs risqués, tandis qu'une salve de résultats est attendue en Europe. Les chiffres trimestriels de Caixabank, Unicredit ou Electrolux, notamment, animeront les marchés à l'ouverture. Les investisseurs se positionnent également pour la publication à 13h30 GMT du rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail américain, qui donnera davantage d'éléments sur la trajectoire du marché du travail aux Etats-Unis. Les tensions salariales demeurent l'un des principaux facteurs de l'inflation aux Etats-Unis, ce qu'a rappelé la Réserve fédérale au cours de sa dernière réunion de politique monétaire, mercredi. Alors que les investisseurs continuent de parier sur un assouplissement monétaire important en 2024, une résistance plus forte qu'attendue du marché du travail pourrait raviver les craintes que la Fed ne baisse pas ses taux aussi fortement qu'attendu, alors que son président, Jerome Powell, a déjà écarté la possibilité d'une première baisse en mars. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, rebondissant au lendemain du communiqué de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a douché les espoirs d'une baisse des taux imminente et dans l'attente des résultats trimestriels de géants technologiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,97% à 38.519,84 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,25% à 4.906,19 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,30% à 15.361,64 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi dans le sillage de Wall Street la veille. L'indice Nikkei a gagné 0,41% à 36.158,02 points et le Topix, plus large, a pris 0,21% à 2.539,45 points. Nippon Television Holdings a fait un bond de 22,84% après que la société a déclaré qu'elle verserait des dividendes aux actionnaires étrangers qui n'étaient pas inscrits dans le registre des actionnaires. Son homologue TV Asahi Holdings a avancé de 17,57% et Fuji Media Holdings de 7,39%. Les marchés chinois se dirigent vers leur pire performance hebdomadaire en cinq ans, le sentiment restant très dégradé malgré les mesures de soutien prises par les autorités. Le SSE Composite de Shanghai perd 2,39%, le CSI 300 2,01% et l'indice hongkongais Hang Seng 0,17%. TAUX Les rendements américains progressent légèrement dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi. Le rendement du Treasury à dix ans grignote 1,7 point de base à 3,8798%, tandis que le taux à deux ans prend 2,1 pb à 4,2145%. CHANGES Le marché des changes est calme dans un contexte attentiste. Le dollar décline de 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,06% à 1,0878 dollar et la livre sterling 0,05% à 1,2748 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,03% à 146,38 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,41% à 0,6596 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en légère hausse après que l'Opep a décidé de maintenir sa production à ses niveaux actuels. Le Brent avance de 0,18% à 78,84 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,11% à 73,9 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)