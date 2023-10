Les actions européennes attendues en hausse grâce au répit sur les taux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, dans un contexte de détente des rendements obligataires après les chiffres encourageants de l'emploi aux Etats-Unis et une forte baisse du pétrole. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en progression de 0,25% pour le CAC 40 parisien, contre 0,35% pour le FTSE à Londres, 0,27% pour le Dax à Francfort, et 0,32% pour l'EuroStoxx 50. Les ventes massives de titres souverains américains, qui avaient porté les rendements des titres à 10 et 30 ans à un niveau record depuis 2007, se sont interrompues mercredi au cours d'une séance d'une rare volatilité qui a vu les rendements perdre jusqu'à 18 points de base, après la publication des données de créations d'emploi par le privé ADP. Celles-ci ont en effet montré un ralentissement de la création de nouveaux postes, surprenant le consensus par leur faiblesse. Alors que les marchés du travail demeurent l'un des principaux facteurs d'inflation aux Etats-Unis, et que leur résistance aux hausses de taux de la Réserve fédérale avait surpris jusqu'ici, ce chiffre vient rassurer sur la transmission de la politique monétaire à l'économie, et éloigne les risques que la Fed ne durcisse davantage les conditions financières pour ramener l'inflation sous contrôle. Par ailleurs, le baril de pétrole a perdu plus de cinq dollars au cours de la séance de mercredi, encourageant davantage les investisseurs. Le brut est en effet remonté fortement ces derniers mois, faisant craindre une nouvelle hausse des prix de l'énergie qui se diffuserait au panier de consommation. Evoquant la volatilité importante des marchés souverains et la sensibilité de plus en plus forte des investisseurs aux données, les stratégistes de Rabobank résument que "toutes sortes de choses ont commencé à se briser (mercredi) dans une architecture financière mondiale fragile: si un seul chiffre d'une série de données de troisième ordre peut faire baisser les rendements obligataires de 18 points de base sur une séance, quel sera l'impact d'une surprise sur le rapport sur l'emploi?" A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, alors qu'un rapport a montré que le secteur privé américain a créé moins d'emplois qu'anticipé en septembre, dans un contexte de craintes sur la politique de taux de la Fed. L'indice Dow Jones a gagné 0,39%, ou 127,17 points, à 33.129,55 points. Le S&P-500, plus large, a pris 34,30 points, soit 0,81%, à 4.263,75 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 176,54 points (1,35%) à 13.236,01 points. EN ASIE Les marchés japonais ont avancé, soutenus par la baisse des rendements obligataires, après avoir atteint un plus bas en quatre mois. L'indice Nikkei a gagné 1,80% à 31.075,36 points et le Topix, plus large, a pris 1,99% à 2.263,09 points. Le fabricant de matériel de test de semiconducteurs Advantest a été le principal contributeur à l'avancée du Nikkei, et s'est octroyé 5,11%. Tokyo Electron a progressé de 2,04%. Les marchés chinois sont clos à l'occasion d'une semaine fériée, à l'exception des indices hongkongais, qui progressent avec la détente des rendements américains. L'indice hongkongais Hang Seng 0,35%, rebondissant d'un plus bas en onze mois. CHANGES Le rapport sur l'emploi fait pression sur le dollar, soutenu jusqu'alors par les anticipations de taux plus élevés pour la Fed, et qui décline face à la plupart des devises. Le dollar recule de 0,13% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,09% à 1,0512 dollar, et la livre sterling 0,19% à 1,2151 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,3% à 148,68 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,54% à 0,6357 dollar. TAUX Les ventes sur le marché des Treasuries se sont interrompues depuis le rapport ADP, offrant un peu de répit aux rendements, qui demeurent néanmoins à moins de 10 pb de leur niveau record depuis 2007. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 1,2 pb à 4,7227%, tandis que le taux à deux ans demeure stable à 5,0434%. Le rendement du dix ans allemand se replie de 1,3 pb à 2,926%, tandis que celui du taux à deux ans s'érode de 1,7 pb à 3,174%. PÉTROLE Le pétrole repart timidement à la hausse après sa dégringolade de mercredi, justifiée par une demande en gasoil aux Etats-Unis au plus bas en 22 ans. Le Brent avance de 0,54% à 86,27 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,47% à 84,62 dollars. (Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer)