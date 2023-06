Les actions en légère hausse en attendant la Fed

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes rebondissent lundi à mi-séance et Wall Street est également attendue en hausse à l'ouverture à l'entame d'une semaine marquée par les décisions de plusieurs banques centrales et les chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,04% pour le Dow Jones, de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,47% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 prend 0,61% à 7.257,5 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,63% et à Londres, le FTSE grignote 0,05%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,26%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,62% et le Stoxx 600 0,28%. La Réserve fédérale américaine (Fed) entame mardi une réunion de deux jours qui débouchera sur un communiqué de politique monétaire mercredi alors que les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon (BoJ) sont attendues respectivement jeudi et vendredi avant celles la semaine prochaine de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque nationale suisse (BNS). S'il n'y a pratiquement pas de suspense sur les décisions de ces banques, des incertitudes demeurent sur les choix de la Fed depuis les relèvements inattendus des taux d'intérêt opérés la semaine dernière par les banques centrales d'Australie (RBA) et du Canada (BoC). Les marchés monétaires tablent actuellement avec une probabilité d'environ 70% sur un statu quo sur les taux de la Fed mercredi, tandis que celle d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base est évaluée à environ 30%, selon le baromètre FedWatch de CME Group. L'incertitude sur les taux de la Fed est également liée aux chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis qui seront publiés mardi, à la veille de la décision de la banque centrale. En zone euro, cette statistique sera connue vendredi mais l'Allemagne, première économie du bloc, aura déjà donné mardi un aperçu de l'évolution des prix. "L'inflation va vraiment dans la bonne direction en Europe, et tout le monde espère que cela va se confirmer demain également aux Etats-Unis", a déclaré Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, notant que les marchés sont pour l'instant en "mode attentiste". "De toute évidence, si nous avons une grosse surprise négative sur l'inflation et que l'inflation est beaucoup plus forte que prévu, cela va constituer un défi pour les banques centrales et pour la Fed dans sa stratégie d'une 'pause'", a-t-il ajouté. Biogen bondissait de 4,6% en avant-Bourse après le soutien unanime d'un panel d'experts de la FDA, l'autorité américaine de la santé, au Leqembi, son traitement de la maladie d'Alzheimer, qui a avait soulevé des inquiétudes sur ses effets secondaires. Oracle gagnait 3,4% en avant-Bourse avant la publication de ses résultats trimestriels prévus après la clôture de Wall Street. JPMorgan a relevé l'objectif de cours du groupe de logiciels d'entreprise à 109 dollars. VALEURS EN EUROPE A Paris, les marchés d'actions entament la semaine sur une note positive, tirés notamment par le trio Hermès (+2,77%), Teleperformance (+3,82%) et Unibail Rodamco Westfield (+2,03%). Cette dernière valeur profite du relèvement de la recommandation de Goldman Sachs à "acheter" contre "neutre". En queue de peloton du CAC40, TotalEnergies (-1,3%) est en partie pénalisé par le reflux des cours du pétrole. Sur le SBF 120, l'opérateur de satellites SES (-14,08%), plus forte baisse de l'indice, pâtit de l'annonce du départ de son directeur général Steve Collar à la fin du mois. Dans son sillage, Eutelsat recule de 2,14%. Nexans, l'une des meilleures performances de l'indice, s'envole de 8,5% avec le relèvement de la recommandation de BofA à "acheter". Ailleurs en Europe, Adidas (+4,68%) est soutenu par le conseil de Bernstein à "surperformance", tandis que Novartis avance de 0,84% à la faveur de l'annonce de l'acquisition du groupe américain Chinook Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars. TAUX Les rendements du Bund allemand à dix ans et à deux ans reculent légèrement, à respectivement 2,36% et 2,95%, alors que ce dernier a touché la semaine dernière 3%, soit un pic de presque trois mois. Les marchés monétaires tablent sur une hausse des taux la BCE de 25 points de base jeudi et en juillet avant une pause pour le reste de l'année. Aux Etats-Unis, les rendements des Treasuries à dix ans et à deux ans sont pratiquement stables, à respectivement 3,7472% et 4,6087%. CHANGES Le dollar, qui a reflué la semaine dernière de 0,5%, sa pire baisse hebdomadaire depuis la mi-avril, est en légère baisse lundi (-0,14%) face à un panier de devises de référence avant les décisions de la Fed. L'euro se négocie à 1,077 dollar (+0,21%) et la livre sterling à 1,2573 dollar (+0,03%). PÉTROLE Les cours pétroliers baissent avant les décisions des banques centrales. Ils sont affectés notamment par les craintes quant à la demande chinoise et la hausse des exportations de brut de la Russie vers la Chine et l'Inde. Le Brent cède 1,76% à 73,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,11% à 68,69 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)