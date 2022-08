Les actions en Europe vues sans grand changement après les 'minutes' de la Fed

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement jeudi au lendemain de la clôture dans le rouge de Wall Street et du repli des marchés asiatiques, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine ayant laissé ouvertes toutes les options.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,02% pour le Dax à Francfort, de 0,05% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,01% pour le CAC 40 à Paris. L'EuroStoxx 50 pourrait en revanche fléchir de 0,11%.

Dans le compte rendu de sa réunion des 26 et 27 juillet, publié mercredi soir, la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé entendre qu'elle envisageait de réduire le rythme de la hausse des futures taux en fonction du ralentissement de l'inflation. Ce message a été interprété par les investisseurs comme le signe d'un cycle de resserrement monétaire moins agressif que prévu. Les responsables de la banque centrale ont cependant également noté que les pressions inflationnistes aux Etats-Unis ne diminuaient pas et ont estimé qu'une baisse des prix pourrait prendre plus de temps que prévu.

Ce message contrasté a divisé les investisseurs puisque les trois principaux indices de Wall Street ont progressé immédiatement après la publication des "minutes" avant de retomber par la suite en territoire négatif.

L'inflation, qui pèse depuis le début de l'année sur les marchés d'actions, pourrait animer de nouveau la tendance en Europe puisque les chiffres définitifs de la hausse des prix en juillet en zone euro seront publiés à 09h00 GMT.

Le consensus Reuters table sur une hausse de 0,1% en rythme mensuel et 8,9% en rythme annuel, ce qui pourrait accroître la pression sur la Banque centrale européenne (BCE) pour qu'elle accélère le rythme du resserrement de sa politique monétaire.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, l'indice Dow Jones cédant 0,5% à 33.980,32 points, le S&P-500, plus large, 0,72% à 4.274,04 points et le Nasdaq Composite 1,25% à 12.938,12 points.

Les résultats jugés décevants de Target (-2,6%) ont pesé mercredi sur le secteur de la distribution, qui a reflué de 1,16%, alors que Kohl's doit publier ce jeudi ses comptes trimestriels.

Côté indicateurs économiques, les inscriptions hebdomadaires aux Etats-Unis, les reventes de logements pour le mois de juillet et l'indice d'activité de la région de Philadelphie figurent à l'agenda.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en baisse de 0,96%, dans le sillage de Wall Street, et en raison de prises de bénéfices après le bond de mercredi qui a vu l'indice dépassé 29.000 points pour la première fois depuis début janvier.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai cède 0,43% et le CSI 300 0,85%.

LES VALEURS À SUIVRE :

CHANGES

Sur le marché des devises, le dollar s'apprécie de 0,23% face à un panier de monnaies de référence, soutenu par les "minutes" de la Fed.

La devise japonaise est quasiment stable contre le billet vert, autour de 135 yens pour un dollar, tandis que l'euro, en repli de 0,2%, se traite à 1,0161 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe poursuivent leur hausse après la forte montée de mercredi: ceux du Bund allemand à deux ans et dix ans gagnent respectivement environ quatre points et près de deux points à 0,761% et 1,10%.

Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor à deux ans et dix ans s'affichent respectivement à 3,29% et 2,88%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est volatil, les investisseurs étant partagés entre les craintes d'une récession et la baisse des stocks de brut et de carburants la semaine dernière aux Etats-Unis sur fond de hausse des exportations américaines.

Le Brent cède 0,11% à 93,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,22% à 87,92 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)