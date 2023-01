Les actions en Europe montent modérément à l'ouverture

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse prudente en début de séance mercredi, après la clôture positive de Wall Street et à la veille des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,26% à 6.887,10 points vers 08h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,26% et à Francfort, le Dax avance de 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,16%.

Wall Street a fini mardi en hausse de 0,5% à 1% après le mutisme du président de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire lors d'une réunion de banquiers centraux en Suède.

Les investisseurs redoutaient en effet que Jerome Powell abonde dans le même sens que Mary Daly et Raphael Bostic, deux responsables de la Fed qui se sont exprimés en début de semaine sur la nécessité de porter à plus de 5% pour un certain temps afin d'endiguer l'inflation.

Les marchés ont maintenant en point de mire la publication, jeudi, de l'indice des prix à la consommation en décembre aux Etats-Unis, qui devrait montrer un rythme de l'inflation plus mesuré.

En majorité, les traders anticipent que la Fed décidera lors de sa réunion de février une hausse des taux de 25 points de base.

En Bourse, LVMH avance de 1% après l'annonce de la nomination de Pietro Beccari au poste de PDG de Louis Vuitton et de Delphine Arnault à la tête de Christian Dior Couture.

Eurofins Scientific, lanterne rouge du CAC 40, abandonne 3,84% après la dégradation de Deutsche Bank à "vendre" et Jefferies à "sous-performance".

Ailleurs en Europe, Bayer prend 2,00%, l'agence Bloomberg ayant rapporté que le fonds activiste Bluebell est monté au capital et fait pression pour un démantèlement du groupe allemand.

À Londres, JD Sports gagne 5,32% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel et Sainsbury's lâche 2,32% après ses résultats et prévisions.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)