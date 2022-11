Les actions en Europe en ordre dispersé avant les décisions de la Fed

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé mercredi et les Bourses européennes évoluent également de manière irrégulière à mi-séance, les investisseurs étant partagés entre prudence et espoir d'un assouplissement en fin d'année de la politique restrictive de la Réserve fédérale américaine (Fed) à l'approche de la conclusion de sa réunion de deux jours. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,08% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 pourrait gagner 0,06% et le Nasdaq 0,2%. À Paris, le CAC 40 recule de 0,21% à 6.314,97 vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,01% et à Londres, le FTSE abandonne 0,4%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse en revanche de 0,01% et le Stoxx 600 de 0,03%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro fléchit de 0,09%.

Le communiqué de politique monétaire de la Fed sera publié à 18h00 GMT et sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell.

"La Fed devrait procéder à une nouvelle hausse de taux de grande ampleur, de 75 points de base, mais cela est déjà intégré (par les marchés)", explique Susannah Streeter, analyste investissements et marchés chez Hargreaves Lansdown.

Selon elle, ce sont les mots choisis par Jerome Powell et ses propos sur les perspectives économiques qui seront au centre des préoccupations.

"Il y a de grands espoirs qu'il indique qu'il pourrait y avoir un certain assouplissement dans l'approche agressive de la banque centrale américaine pour maîtriser l'inflation", dit-elle.

Les traders tablent sur une hausse de seulement 50 points de base en décembre, après trois hausses consécutives de 75 points.

En Europe, la hausse du chômage en Allemagne et la publication des chiffres définitifs mensuels des indicateurs PMI dans le secteur manufacturier en zone euro, qui confirment une aggravation de la conjoncture, n'ont pas eu d'impact majeur sur les actions.

Celles-ci sont soutenues essentiellement par le compartiment du luxe et celui de la santé à la faveur de spéculations sur un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine et des solides résultats de Novo Nordisk.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Advanced Micro Devices bondissait de 4,2% dans des échanges en avant-Bourse, le fabricant de semi-conducteurs ayant déclaré s'attendre à une croissance des revenus tirés de ses activités de centres de données et promis d'être prudent en matière de dépenses.

Par ailleurs, sur les 307 sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats du troisième trimestre, 72,3% ont dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfice, selon les données IBES de Refinitiv, contre 66% en habituellement sur un tel trimestre.

VALEURS EN EUROPE

Les grandes valeurs européennes du secteur du luxe, très exposé à la Chine, continuent de profiter de l'espoir d'un allègement des mesures anti-COVID-19 dans le pays: LVMH prend 0,92%, Hermès 0,3%.

Dans la santé (+1,18%), plus forte hausse du Stoxx 600, Novo Nordisk bondit de 4,61%. Le groupe pharmaceutique danois a annoncé avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année après une croissance de son chiffre d'affaires de 16% à taux de changes constants sur les neuf premiers mois de l'exercice.

GSK, en hausse de 1,25%, est lui aussi soutenu par le relèvement de ses prévisions annuelles après un troisième trimestre meilleur que prévu.

Côté baisse, Sodexo abandonne 2,41% après la présentation de son plan stratégique à l'horizon 2025.

CHANGES

Le dollar recule de 0,18% face à un panier de devises internationales avant les décisions de la Fed et la publication de l'enquête du cabinet privé ADP sur l'emploi aux Etats-Unis. La monnaie américaine reste cependant proche de son pic du 25 octobre touché mardi.

L'euro en profite pour remonter à 0,9889 dollar (+0,15%).

La livre sterling se traite à 1,15025 dollar, en hausse de 0,15% face au billet vert. La Banque d'Angleterre annoncera ses décisions de politique monétaire jeudi et une hausse de 75 points de base de ses taux est attendue.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe sont pratiquement stables: ceux du Bund allemand à dix ans et deux ans s'affichent respectivement à 2,135% et 1,977%.

Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et deux ans font également du surplace, à respectivement 4,046% et 4,528%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont globalement stables en attendant la Fed. Une possible baisse des stocks de brut aux Etats-Unis, les sanctions européennes à venir contre la Russie et les spéculations sur un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine offrent cependant un peu de soutien.

Le Brent avance de 0,05% à 94,70 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,03% à 88,40 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)