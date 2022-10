Les actions en Europe devraient poursuivre leur progression

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient progresser mardi à l'ouverture, le regain d'appétit pour le risque observé la veille étant amené à se confirmer bien que les préoccupations sur l'économie mondiale, l'inflation et les politiques des banques centrales restent d'actualité.

Les premières indications disponibles donnent une hausse de 1,3% pour le CAC 40 parisien, de 1,32% pour le Dax à Francfort, de 0,69% pour le FTSE à Londres et de 1,38% pour l'EuroStoxx 50.

Les actions européennes devraient continuer à profiter de l'élan impulsé par Wall Street la veille après des achats à bon compte, la détente du marché obligataire et l'annonce d'un ralentissement de l'activité dans le secteur manufacturier américain, qui indique pour certains observateurs que l'effet des hausses de taux de la Réserve fédérale se fait sentir.

"La statistique a montré des signes de réussite du cycle de resserrement monétaire de la Fed et suggère que celle-ci pourrait se passer d'une remontée brutale des taux", a déclaré Stephen Innes, chez SPI Asset Management.

"Mais il est encore tôt, le modeste rebond des actions américaines ne fait pas une tendance. Les données sur l'emploi américain vendredi seront au centre des préoccupations cette semaine", a ajouté l'analyste.

La banque centrale d'Australie a surpris en relevant son principal taux directeur de 25 points de base, une hausse moins importante qu'attendu qu'elle explique par l'important resserrement monétaire opéré depuis le mois de mai.

Du côté des indicateurs attendus ce mardi, les chiffres mensuels des prix à la production en zone euro seront publiés à 09h00 GMT.

Lundi, l'indice Dow Jones a gagné 2,66% à 29.490,89 points, le S&P-500 a pris 2,54% à 3.678,43 points et le Nasdaq Composite a avancé de 2,27% à 10.815,44 points.

Les onze secteurs majeurs du S&P-500 ont tous terminé dans le vert.

Exxon Mobil (+5,3%) et Chevron (+5,6%) ont profité de la hausse des cours du brut, des sources ayant rapporté que l'Opep+ envisageait sa plus forte réduction de production depuis le début de la pandémie.

Tesla a chuté de 8,6% après avoir vendu moins de véhicules que prévu au troisième trimestre, les livraisons ayant pris du retard en raison de problèmes logistiques.

Pour le moment, les contrats à terme signalent un gain de 0,82% à 1,21%.

EN ASIE

Grâce à la bonne performance de Wall Street lundi, l'indice Nikkei (+2,96%) a atteint son plus haut niveau depuis le 22 septembre, à 26.994,44 points.

Le propriétaire des magasins de vêtements Uniqlo, Fast Retailing, a progressé de 2,02%, parmi les principaux moteurs du Nikkei, avec l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Tokyo Electron (+2,68%) et l'investisseur technologique SoftBank (+5,1%).

En Chine, les marchés sont fermés toute la semaine à l'occasion des congés de la "Golden Week".

TAUX

Le rendement des bons du Trésor à dix ans se rapproche du plus bas depuis près de dix jours atteint lundi à 3,568% en réaction à l'abandon par le gouvernement britannique du projet de baisse d'impôt sur le revenu pour les plus riches et à la baisse de l'indice ISM manufacturier à son plus bas niveau depuis mai 2020.

Dans les premiers échanges, le rendement du Bund à dix ans est stable à 1,895%.

CHANGES

Sur le marché des devises, le dollar abandonne 0,35% face à un panier de devises de référence et de son côté, l'euro remonte légèrement à 0,9856 dollar.

La livre sterling reste orientée à la hausse, +0,19% contre le dollar, au lendemain du revirement du gouvernement sur une baisse de taxation pour les riches face aux nombreuses critiques de l'opposition mais aussi dans le camp des Tories.

Le dollar australien (-0,21%) pâtit quant à lui de l'annonce par la RBA, la banque centrale d'Australie, d'une hausse moins forte qu'attendu de son taux directeur à 2,6%.

PÉTROLE

Le marché du pétrole continue de monter, soutenu par des spéculations sur une forte baisse de production de l'Opep+ lors de sa réunion de mercredi, mais les préoccupations concernant l'économie mondiale freinent la hausse des cours.

Le Brent prend 0,55% à 89,35 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,43% à 83,99 dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard et Kate Entringer)