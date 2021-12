Les actions en baisse pour la dernière séance de l'année

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes évoluent en léger recul en début de séance vendredi dans le sillage de la baisse de Wall Street, mais elles devraient néanmoins conclure l'année sur des performances positives.

À Paris, le CAC 40 perd 0,24% à 7.156,33 points vers 08h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,1%, le FTSEurofirst 300 de 0,06% et le Stoxx 600 recule de 0,02%.

Les marchés allemands et italiens notamment sont fermés tandis que la Bourse de Londres fermera ses portes à 12h30 GMT et ceux d'Euronext à 13h05 GMT.

Les volumes restent faibles et les mouvements limités en Europe pour cette dernière séance de l'année.

Les places européennes devraient finir l'année 2021 sur des performances positives, avec un gain d'environ 29% pour le CAC 40 pour le moment et de 22,5% pour le Stoxx 600, à la faveur du soutien monétaire et budgétaire, de bons résultats d'entreprises ou encore du déploiement des vaccins contre le COVID-19.

En 2022, la hausse des marchés actions pourraient cependant ralentir alors que de nombreuses banques centrales s'engagent dans la voie d'un resserrement de leur politique accommodante pour lutter contre l'inflation et que des incertitudes sur la pandémie devraient persister.

En Bourse, le secteur européen de la distribution affiche la plus forte hausse, son indice Stoxx prenant 0,13%, et celui des transports et loisirs la plus forte baisse, -0,61%.

Le titre Airbus cède 0,37% après avoir grappillé 0,34% en tout début d'échanges, l'annonce d'un contrat avec le loueur Aviation Capital Group ne permettant pas à l'avionneur d'échapper durablement au repli du marché.

(Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)