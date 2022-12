Les actions dans le rouge, les craintes sur les taux et la récession dominent

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse vendredi et les Bourses européennes accusent un repli à mi-séance, la tendance étant plombée par les dernières annonces des banques centrales et des indicateurs économiques mitigés qui font craindre une récession. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 1,06% pour le Dow Jones, de 0,95% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,54% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 fléchit de 1,11% à 6.450,47 points vers 12h50 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,34% et à Londres, le FTSE abandonne 1,41%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 reflue de 1,07%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,77% et le Stoxx 600 de 0,94%.

Sur l'ensemble de la semaine le CAC 40 abandonne à ce stade 3,43% et le Stoxx 600 3,04%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a refroidi depuis mercredi les investisseurs en laissant entendre que ses taux d'intérêt resteraient élevés pendant une période prolongée, au risque d'une récession.

La Banque centrale européenne (BCE), elle, a souligné jeudi que le resserrement de sa politique devrait être prolongé alors que ses nouvelles prévisions économiques ont montré que la hausse des prix en zone euro pourrait rester au-dessus de 2% jusqu'en 2025. Olli Rehn, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré vendredi que l'institution pourrait encore relever ses taux de 50 points de base en février et en mars alors que l'inflation en zone euro a été révisée à 10,1% en novembre sur un an.

La Banque d'Angleterre (BoE), pour sa part, a prévenu jeudi que d'autres hausses de taux étaient à prévoir et la Banque nationale suisse (BNS) a souligné que l'inflation devrait rester élevée dans le pays.

Outre les inquiétudes sur les taux et l'inflation, les statistiques économiques du montrent que le recul de l'activité du secteur privé en zone euro s'est atténué avec un indice PMI composite à 48,8 en décembre après 47,8 en novembre, mais celui-ci reste inférieur au seuil des 50 séparant contraction et expansion. En Grande-Bretagne, l'indice PMI composite "flash" est passé de 48,2 à 49,0 en décembre, grâce essentiellement aux services alors que l'industrie est de nouveau à la peine.

"Au-delà des pressions inflationnistes, il y a un enjeu de croissance", résume Giuseppe Sette, président de la plate-forme d'investissement Toggle.

"Il y a un consensus qui émerge de manière évidente sur le fait que le risque de récession est un risque concret pour l'an prochain. Si nous avons une grave récession l'année prochaine, les bénéfices vont chuter et les valorisations vont être insoutenables", ajoute-t-il.

Les indices PMI aux Etats-Unis pour le mois de décembre seront publiés à 14h45 GMT.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Adobe bondit de 6,5% en avant-Bourse après le relèvement de sa prévision de bénéfice ajusté par action au titre du premier trimestre.

VALEURS EN EUROPE La plupart des grands compartiments de la cote européenne sont dans le rouge, la plus forte baisse étant à l'actif de l'immobilier(-3,15%), le plus exposé à une poursuite du resserrement monétaire, tandis que les banques (+0,15%) font partie des rares secteurs en progression.

Unibail-Rodamco-Westfield reflue de 3,01% et BNP Paribas avance de 0,38%.

Dans l'actualité des entreprises, Tele2 en repli de 1,71% pèse sur le secteur télécoms (-1,72%) après l'abaissement l'objectif de cours de l'opérateur suédois par Citigroup.

L'éditeur britannique Games Workshop bondit de 14,86% après un accord de principe avec Amazon pour adapter au cinéma et à la télévision le jeu de bataille de "Warhammer 40.000".

CHANGES

Le dollar reprend son souffle après la forte hausse de la veille, cédant 0,02% face à un panier de devises de référence.

L'euro est également stable à 1,0622 dollar (-0,05%) après avoir atteint jeudi en séance son plus haut niveau depuis six mois à 1,0735.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe sont soutenus par la révision à la hausse des anticipations de taux de la BCE, François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de l'institution, ayant notamment déclaré que le match contre l'inflation en zone euro n'était pas terminé.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, bondit de plus de dix points de base, à 2,18%, et celui à deux ans, le plus sensible à l'évolution des taux, prend 10,1 points, à 2,47%.

Aux Etats-Unis, le rendement des emprunts à dix ans avance de 4,7 points de base, à 3,49%, et celui à deux ans d'un peu plus d'un point, à 4,25%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont pénalisés vendredi par les inquiétudes sur les taux d'intérêt mais devraient enregistrer sur l'ensemble de la semaine une forte progression hebdomadaire.

Le Brent recule 2,36% à 79,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,38% à 74,3 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)