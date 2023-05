Les actions dans le rouge, l'attentisme prévaut avant l'inflation américaine

Les actions dans le rouge, l'attentisme prévaut avant l'inflation américaine













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi et les Bourses européennes sont également sur la défensive à mi-séance dans un marché où l'attentisme prévaut avant la publication des données mensuelles sur l'inflation américaine alors que des résultats d'entreprises jugés décevants n'incitent guère à la prise de risque. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,43% pour le Dow Jones, de 0,42% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,54% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 fléchit de 1,06% à 7.361,72 points vers 12h45 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,41% et à Londres, le FTSE cède 0,44%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,75%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,94% et le Stoxx 600 de 0,82%. Principal rendez-vous macroéconomique de la semaine, les investisseurs attendent mercredi les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, ce qui permettrait de confirmer ou d'infirmer le scénario d'une pause dans la remontée des taux et la perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie. "Le marché ne sait vraiment pas si ce sera un 'hard landing' ou un 'soft landing'", relève Giles Coghlan, analyste chez HYCM, disant s'attendre toutefois à une politique moins restrictive de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed), ce qui devrait affaiblir le dollar et favoriser les marchés d'actions. En Europe, où les chiffres de l'inflation allemande seront également publiés mercredi, Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a estimé mardi que la BCE pourrait devoir relever ses taux plus longtemps que prévu. La Banque d'Angleterre (BoE), pour sa part, tient sa réunion de politique monétaire jeudi. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Le groupe de cosmétiques et de parfums COTY prenait 2% à la faveur d'un nouveau relèvement de son objectif de bénéfice annuel, tandis que Paypal Holdings reculait de 5% dans les transactions hors séance après l'abaissement par le groupe de paiement de sa prévision de marge opérationnelle ajustée pour cette année. L'équipementier sportif Under Armour cédait pour sa part 2,5% en avant-Bourse après la publication de prévisions annuelles de ventes et de bénéfice inférieures aux attentes. VALEURS EN EUROPE En Bourse, une grande partie des compartiments du Stoxx 600 paneuropéen évolue dans le rouge, la baisse la plus marquée étant pour l'immobilier qui reflue de 2,26%. À Paris, Unibail Rodamco cède 1,19% et Icade 2,37% dans le sillage d'un nouveau plongeon, de 13,54%, de SBB. Le groupe immobilier suédois a annoncé lundi une suspension du dividende versé aux actionnaires et l'annulation d'une levée de capitaux après l'abaissement de sa note de crédit par S&P Global de BBB- à BB+. Les valeurs du luxe sont également délaissées en raison d'un indicateur économique chinois qui montre une baisse surprise des importations et une hausse un peu moins importante que prévu des exportations. Kering, Hermès, Richemont, Moncler perdent de 1,53% à 2,60%. Côté publications financières d'entreprises, l'assureur britannique chute de 5,84% après avoir déclaré s'attendre à une pression sur son bénéfice cette année, tandis que le producteur néerlandais d'engrais OCI cède 5,48% après un Ebitda inférieur aux attentes au titre du premier trimestre. À la hausse, Banco BPM bondit de 4,52% à la faveur du relèvement de son objectif de bénéfice pour 2023 et 2024, tandis que Fresenius Medical Care progresse de 1,31%, le spécialiste allemand de la dialyse ayant annoncé une baisse moins marquée que prévu de son résultat d'exploitation ajusté trimestriel. Hors résultats, JD Sports, qui souhaite racheter le distributeur de chaussures Courir, avance de 1,26%. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat reculent à la veille de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en Allemagne: celui des Treasuries à dix ans cède un peu plus de trois points de base, à 3,49%, et son équivalent allemand environ deux points, à 2,312%. CHANGES Le dollar monte de 0,21% face à un panier de devises de référence alors que les cambistes attendent de nouvelles données sur les prix aux Etats-Unis et la rencontre prévue dans la journée entre le président Joe Biden et les responsables républicains du Congrès au sujet du plafond de la dette, ce qui permettrait de clarifier les perspectives économiques. L'euro, en repli de 0,36%, se traite à 1,0964 dollar. PÉTROLE Les cours pétroliers marquent mardi une pause après leur forte hausse de la veille liée au reflux des craintes d'une récession à la suite de la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain. Le Brent cède 1% à 76,24 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,07% à 72,38 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)