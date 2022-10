Les actions dans le rouge en Europe à l'entame du 4e trimestre, bond du pétrole

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Un léger rebond est attendu à l'ouverture de Wall Street lundi après la chute de près de 9% de l'indice S&P-500 en septembre, tandis que les Bourses européennes repartent dans le rouge à la mi-séance à l'entame du quatrième trimestre, pénalisées notamment par les valeurs technologiques et financières sur fond de dégradation de la conjoncture économique et d'une remontée rapide des taux d'intérêt.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,51% pour le Dow Jones, de 0,42% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,06% pour le Nasdaq, les trois indices ayant enregistré la semaine dernière une troisième baisse hebdomadaire consécutive. À Paris, le CAC 40 cède 0,84% à 5.713,7 vers 11h10 GMT. À Francfort, le Dax reflue de 0,5% et à Londres, le FTSE abandonne 0,6%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,67% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,63%. Le Stoxx 600, qui a perdu depuis le début de l'année plus de 21%, fléchit de 0,59% alors que le moral en berne des investisseurs ne trouve aucun soutien dans les indicateurs macroéconomiques du jour.

L'activité du secteur manufacturier dans la zone euro a enregistré en septembre sa contraction la plus marquée depuis 27 mois, avec un indice tombé à 48,4 après 49,6 en août, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global auprès des directeurs d'achats.

L'indice ISM mensuel manufacturier aux Etats-Unis sera publié à 14h00 GMT.

En Italie, selon les dernières prévisions du Trésor, l'économie de la péninsule va se contracter pendant trois trimestres consécutifs.

Ces risques accrus de récession surviennent alors que les derniers indicateurs montrent que l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis est en train de s'enraciner, la hausse des prix à la consommation dans les 19 pays utilisant la monnaie unique ayant atteint le niveau record de 10,0% sur un an en septembre, tandis que l'indice core PCE des prix américains a encore accéléré le mois dernier à 4,9%.

Au Royaume-Uni, plongé depuis le 23 septembre dans une tourmente financière à la suite de la présentation par le nouveau gouvernement d'un projet de "mini-budget" très critiqué, la Première ministre Liz Truss a finalement renoncé lundi à supprimer la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu.

"C'est un pas dans la bonne direction (mais) il faudra du temps aux marchés pour digérer le message, même si cela devrait atténuer la pression (à la baisse)", a déclaré Jan Von Gerich, analyste chez Nordea, notant qu'il reste des questions en suspens. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE Parmi les grands secteurs de la cote européenne, les nouvelles technologies (-1,53%) et les banques (-0,76%) figurent parmi les replis les plus importants, tandis que de l'autre côté du spectre l'énergie (+2,19%) est l'un des rares secteurs en hausse significative.

Wordline recule de 3,22%, Capgemini de 3,32% et SAP de 0,5%.

Société Générale abandonne 1,47%, BNP Paribas 1,14% et Crédit Agricole 0,9%.

Le titre Credit Suisse chute de 8,02% sur fond de hausse des "Credit Default Swaps" (CDS) et d'inquiétudes sur l'état des liquidités de la banque suisse qui finalise une restructuration attendue le 27 octobre.

Dans le compartiment pétrolier, TotalEnergies gagne 2,41%, BP 2,22% et Eni 2,6%, des sources ayant déclaré à Reuters que l'Opep+ envisage une baisse de sa production de plus d'un million de barils par jour lors de sa réunion de mercredi.

Dans les résultats d'entreprises, Bonduelle chute de 3,88% après la publication d'un bénéfice annuel en repli de 38%.

Logitech International reflue de 5,79% et Just Eat Takeaway de 6,86% après des baisses de recommandation respectivement d'Exane BNP Paribas et JP Morgan.

TAUX

Les rendements obligataires au Royaume-Uni reculent en réaction à l'abandon du projet de supprimer la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. Le taux du Gilt à deux ans et celui à dix cèdent respectivement 16,9 points de base à 4,111% et 8,4 points à 4,007%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, abandonne 6,8 points à 2,043%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance cède sept points à 3,734%.

CHANGES

La livre sterling profite des dernières annonces en provenance du Royaume-Uni et gagne 0,3% à 1,1199 dollar après avoir touché en séance un sommet d'une semaine à 1,128 dollar. Le dollar avance de 0,18% face à un panier de devises internationales.

L'euro fléchit de 0,2% à 0,9779 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont portés par une possible diminution de la production de l'Opep+ de plus d'un million de barils par jour, ce qui représenterait la plus importante baisse des extractions depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le Brent bondit de 4,06% à 88,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 4,23% à 82,85 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)