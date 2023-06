Les actions dans le rouge, craintes pour l'économie, le pétrole rechute

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse mardi et les Bourses européennes refluent également à mi-séance pour la deuxième session consécutive, dans un contexte d'interrogations sur l'évolution de la conjoncture et des taux d'intérêt. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,1% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,08% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 abandonne 0,21% à 7.185,89 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,19% et à Londres, le FTSE reflue de 0,33%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 fléchit de 0,05%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,31% et le Stoxx 600 de 0,02%. Les derniers indicateurs macroéconomiques offrent une lecture contrastée avec notamment un ralentissement des pressions salariales aux Etats-Unis, mais une quasi récession dans le secteur manufacturier dans le monde et une décélération dans les services en Europe et aux Etats-Unis. L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), publiée lundi, a ainsi montré que la croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis avait ralenti en mai à 50,3 contre 51,9 le mois précédent. Si ce coup de frein dans l'économie est de nature à être bien accueilli par la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale (BCE) qui tiendront la semaine prochaine leur réunion respective de politique monétaire, il suscite également les craintes d'une récession brutale. D'autant que l'incertitude demeure sur la trajectoire des taux d'intérêt, la RBA, la banque centrale d'Australie, ayant surpris le marché ce mardi avec le relèvement de son taux directeur à 4,1% alors qu'une pause était attendue. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Apple reculait de 0,5% en avant-Bourse, D.A. Davidson ayant abaissé son conseil à "neutre" au lendemain de l'ouverture de la conférence mondiale des développeurs de la marque au cours de laquelle le groupe californien a présenté un nouveau casque de réalité mixte à 3.499 dollars, entrant sur un marché dominé par Meta. VALEURS EN EUROPE En Europe, la hausse est portée essentiellement par le compartiment défensif de la santé (+1,14%) avec notamment Novo Nordisk qui bondit de 3,76%. Le groupe pharmaceutique danois a annoncé être en négociations pour le rachat du concepteur français de dispositifs médicaux Biocorp, dont l'action s'envole de 15,70%. Monte dei Paschi prend 4,31% à la faveur d'une information selon laquelle la banque pourrait être intéressée par une fusion avec BPER Banca (-1,24%). Côté baisse, le compartiment du pétrole et du gaz (-1,77%), qui avait profité la veille de l'annonce d'une baisse de la production en juillet de l'Arabie saoudite, retombe dans le rouge. TotalEnergies, plus forte baisse du CAC 40, abandonne 2,04%. A Londres, Shell perd 2,60% alors que le groupe a annoncé mardi son retrait des activités de vente au détail d'énergie en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux Pays-Bas en raison de leurs faibles rendements. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, recule de près de quatre points de base, à 2,332% après une enquête de la Banque centrale européenne (BCE) montrant mardi que les anticipations d'inflation des consommateurs dans le bloc ont encore diminué en avril pour les 12 prochains mois et les trois années à venir. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans cède environ deux points de base, à 3,6697%. Les marchés monétaires continuent de tabler sur une pause sur les taux de la Fed ce mois-ci, sans pour autant exclure une hausse le mois prochain. CHANGES Le dollar progresse de 0,1% face à un panier de référence, se rapprochant de son sommet de deux mois et demi, touché fin mai à 104,70 points. L'euro reflue de 0,24%, à 1,0686 dollar. Le dollar australien avance de 0,6% après la décision surprise de la RBA sur son taux directeur, désormais au plus haut depuis 11 ans. Dans les cryptomonnaies, le bitcoin se stabilise à 25.727 dollars (-0,05%) après avoir chuté de 5% lundi, la plate-forme d'échange de cryptoactifs Binance étant par visée par la SEC, le gendarme boursier américain. PÉTROLE Les cours pétroliers cèdent une bonne partie de leurs gains de la veille, les effets de l'annonce d'une baisse supplémentaire de la production de l'Arabie saoudite s'estompant alors que les craintes sur l'économie prennent le dessus. Le Brent abandonne 2,37% à 74,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,49% à 70,35 dollars. PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)