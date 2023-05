Les actions dans le rouge à l'approche des chiffres de l'inflation américaine

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en petite baisse et les Bourses européennes sont également légèrement dans le rouge mercredi à mi-séance, le marché étant sans grande conviction dans l'attente de la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,05% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,23% à 7.380,12 points vers 11h25 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,24% et à Londres, le FTSE cède 0,16%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 reflue de 0,23%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,27% et le Stoxx 600 de 0,2%. Le consensus Reuters sur la statistique des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'avril prévoit une accélération à 0,4% sur un mois et une stagnation à 5,0% en rythme annuel. Ces données pourraient influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) et, par extension, celles de la Banque centrale européenne (BCE), après le relèvement la semaine dernière de leurs taux directeurs respectifs de 25 points de base afin de juguler l'inflation. La Banque d'Angleterre, qui se réunit jeudi, devrait également relever son taux directeur d'un quart de point. Alors que l'inflation en Allemagne, première économie de la zone euro, a été confirmée mercredi à 7,6% sur un an, bien loin de l'objectif à moyen terme de 2% de la BCE, sa présidente Christine Lagarde a déclaré, dans une interview accordée au quotidien Nikkei, que l'institution de Francfort devrait être "extrêmement attentive" aux facteurs susceptibles d'alimenter davantage l'inflation, comme la croissance des salaires. Les données définitives de l'inflation en avril pour l'ensemble de la zone euro seront publiées la semaine prochaine. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Airbnb plongeait d'environ 11% dans les transactions hors séance sur fond de ralentissement de la croissance des réservations sur le trimestre en cours, tandis qu'Occidental Petroleum abandonnait 1,7% après la publication d'un bénéfice trimestriel ajusté inférieur aux attentes. Electronic Arts, en revanche, progressait d'environ 3% en avant-Bourse à la faveur d'un "net booking" pour son quatrième trimestre fiscal meilleur que prévu. VALEURS EN EUROPE Plusieurs publications d'entreprises animent les échanges, à commencer par Crédit agricole qui gagne 5,98% pour prendre la tête du CAC 40 à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Alstom, pour sa part, abandonne 4,52% après le report d'un an de ses objectifs à moyen terme dans un environnement macroéconomique incertain. Casino (-6,37%), qui a fait état la semaine dernière d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel, est délaissé à la suite de la dégradation mardi de sa note de crédit par Standard & Poor's. Ailleurs en Europe, Siemens Healthineers chute de 6,58%, le fabricant allemand d'équipements médicaux ayant annoncé une baisse de 30% de son bénéfice d'exploitation trimestriel et un arrêt de ses activités dans la chirurgie cardiaque robotique. Le groupe britannique ASOS plonge de 16,07% en raison d'une perte nette au premier semestre. A la hausse, Continental avance de 2,25% après la confirmation de ses prévisions pour cette année et un solide premier trimestre, tandis que le groupe suisse Alcon bondit de 5,48% après un premier trimestre meilleur que prévu. CHANGES Le dollar se raffermit légèrement (+0,15%) face à un panier de devises de référence avant les chiffres de l'inflation américaine, mais reste loin de son pic de l'année touché le 8 mars. Les discussions sur le plafond de la dette américaine restent en outre dans l'impasse alors que l'échéance du 1er juin se rapproche. L'euro est stable à 1,0947 dollar et la livre sterling se négocie à 1,2605 dollar (-0,11%). TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche en repli d'environ deux points de base, à 2,314%, tandis que son équivalent américain se traite à 3,4995%, également en baisse d'environ deux points. "Si nous avons des données d'inflation inférieures aux attentes, nous verrons un marché obligataire assez positif", prédit Jens Peter Sørensen, chef analyste chez Danske Bank, avant la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis. "Une surprise à la hausse confirmerait le scénario selon lequel la Fed doit en faire davantage, mais pas beaucoup plus", a-t-il ajouté. PÉTROLE Les cours pétroliers repartent à la baisse après trois séances consécutives dans le vert en raison de la hausse surprise des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, selon les chiffres de l'American Petroleum Institute (API). Le Brent perd 0,97% à 76,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,02% à 72,96 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)