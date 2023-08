Les actions baissent encore, l'activité ralentit en Europe

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent également à mi-séance, pénalisées par des signes de ralentissement de l'activité économique en zone euro, des résultats des entreprises contrastés et une remontée en flèche des rendements obligataires américains. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,19% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,41% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 abandonne 0,7% à 7.261,82 points vers 11h10 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,74% et à Londres, le FTSE cède 0,78%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,72%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,62%. Le Stoxx 600, en repli de 0,68%, à un creux de trois semaines, s'achemine vers une troisième séance consécutive dans le rouge. Les marchés d'actions sont sous pression alors que les rendements des emprunts d'Etat américains ont atteint un pic de neuf mois en réaction notamment à la solidité des données du cabinet ADP sur l'emploi aux Etats-Unis en juillet. Le rapport mensuel officiel en la matière est prévu vendredi. En attendant la publication à 14h00 GMT de l'indice ISM des services aux Etats-Unis, en zone euro, le ralentissement de l'activité économique s'est amplifié plus que prévu en juillet, avec un indice PMI composite à 48,6 contre 49,9 en juin. En Grande-Bretagne, où la Banque d'Angleterre (BoE) a décidé de relever d'un quart de point son principal taux directeur, à 5,25%, la croissance de l'activité des services est au plus bas depuis six mois avec un indice PMI à 51,5 en juillet, contre 53,7 en juin. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Avant les publications dans la soirée d'Apple et Amazon, le secteur des nouvelles technologies est de nouveau sous pression avec Qualcomm qui a annoncé mercredi anticiper des ventes pour le trimestre en cours inférieures aux attentes, tandis que Paypal recule de 2,6% en avant-Bourse, les investisseurs étant déçus par la marge d'exploitation trimestrielle du groupe de paiement numérique. VALEURS EN EUROPE De nombreuses publications d'entreprises animent les échanges en Europe dont Société Générale qui gagne 2,89% à la faveur d'un trimestre meilleur que prévu, soutenu par une maîtrise des coûts et de bonnes performances dans sa filiale de location automobile, ALD. Le premier brasseur mondial Anheuser-Busch InBev avance de 3,8% après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses prévisions annuelles. Côté baisse, Lufthansa cède 4,65%, le groupe allemand de transport aérien ayant fait état d'un cash flow ajusté disponible inférieur aux attentes, tandis qu'Infineon chute de 8,49%, le fabricant de semi-conducteurs anticipant une baisse de ses revenus sur le trimestre en cours. Dans son sillage, STMicroelectronics perd 2,24%. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'affiche à 4,1507%, en hausse de près de sept points de base, soit un sommet depuis novembre. Son équivalent allemand de même échéance gagne 2,5 points, à 2,534%. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar prend 0,08% face à un panier de monnaies de référence dont l'euro, qui s'affiche à 1,0923 dollar (-0,12%). La livre sterling reflue de 0,65% à 1,2626 dollar après la décision de politique monétaire de la BoE. PÉTROLE Le marché pétrolier continue de se replier après la décision de l'agence de notation Ficth d'abaisser la note souveraine des Etats-Unis. Le baril de Brent cède 0,22% à 83,02 dollars et le brut léger américain 0,21% à 79,32 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)