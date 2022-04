Les actions attendues en hausse, la BCE et des résultats à suivre (actualisé)

PARIS, 14 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, en attendant les déclarations de la Banque centrale européenne (BCE) sur fond de préoccupations sur l'inflation et la croissance économique. Les contrats à terme indiquent une hausse de 0,57% pour le CAC 40 parisien , de 0,66% pour le Dax à Francfort, de 0,29% pour le FTSE à Londres et de 0,77% pour l'EuroStoxx 50. Quelques résultats d'entreprises dont ceux du groupe de luxe Hermès , qui a fait état d'un bon de 27% de ses ventes, animeront la cote jusqu'à la réunion de la BCE, dont le communiqué de politique monétaire tombera à 11h45 GMT et sera suivi 45 minutes plus tard de la conférence de presse de la présidente de l'institution, Christine Lagarde.

Avec les fortes préoccupations liées à l'inflation record en zone euro, la BCE pourrait présenter un calendrier plus clair sur le retrait de ses mesures de relance, estiment certains analystes. "Christine Lagarde pourrait faire allusion à une fin conditionnelle des achats d'actifs en juin, ouvrant la possibilité d'une première hausse des taux en septembre", a indiqué Frederik Ducrozet, stratège chez Pictet. La banque centrale du Canada et celle de Nouvelle-Zélande ont relevé leur taux de 50 points de base mercredi, du jamais vu en plus de 20 ans, face à l'envolée de la hausse des prix tandis que la banque de Corée du Sud a également resserré sa politique monétaire ce jeudi à la surprise des marchés.

LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi dans le sillage du rebond des valeurs de croissance, sensibles au mouvement des taux d'intérêt, alors que les investisseurs ont digéré la hausse plus forte que prévu des prix à la production et les premiers résultats d'entreprises. L'indice Dow Jones a gagné 1,01% à 34.564,59 points, le S&P-500 a pris 1,12% à 4.446,59 points et le Nasdaq Composite a avancé de 2,03% à 13.643,59 points. JPMorgan a cédé 3,2% après avoir publié une baisse de 42% de son bénéfice sur la période janvier-mars en raison d'un recul des revenus de trading et d'un contexte géopolitique défavorable aux transactions. A l'inverse, la compagnie aérienne Delta a battu les attentes au premier trimestre et dit prévoir un retour au bénéfice au cours du trimestre actuel du fait d'une demande "historiquement forte", provoquant un bond de 6,2% de son action. Avant le week-end prolongé de Pâques, la saison des résultats va se poursuivre ce jeudi avec plusieurs grandes banques dont Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs et Wells Fargo. Les contrats à terme préfigurent pour l'heure une séance en légère hausse.

EN ASIE

Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a pris 1,22% dans le sillage de Wall Street, avec en tête les valeurs technologiques et celles liées au voyage. En Chine, l'indice Composite de Shanghai avance de 1,48% et le CSI 300 des grandes capitalisations de 1,62% après que les autorités du pays ont annoncé qu'elles utiliseront en temps voulu certains instruments pour soutenir l'économie. A Séoul, le Kospi se stabilise après avoir brièvement cédé du terrain après que la banque centrale de Corée du Sud a relevé son taux directeur à 1,5%, son plus haut niveau depuis août 2019, face à l'inflation. TAUX Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor sont quasiment stables, les investisseurs semblant hésiter sur la direction à prendre après les chiffres des prix à la consommation relativement rassurants et la progression plus soutenue que prévu des prix à la production aux Etats-Unis. Le dix ans est stable à 2,6863% et le deux ans s'affiche à 2,3383%, En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans avance d'environ un point de base dans les premiers échanges, à 0,795%.

CHANGES

Au lendemain d'un pic de près de deux ans, le dollar recule sous la barre des 100 face à un panier de devises internationales. Le yen en profite et revient à 125,34 pour un dollar après être tombé mercredi à son plus bas niveau contre le billet vert depuis mai 2002 à 126,31 . L'euro gagne 0,32% à 1,092 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont légèrement en baisse après avoir pris près de 4% la veille. Le Brent cède 0,94% à 107,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,17% à 103,03 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 MARS PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 171.000 166.000 9 avril US 12h30 Ventes au détail mars +0,6% +0,3% - sur un an +17,62% US 14h00 Indice de confiance du avril 59,0 59,4 Michigan (1re estimation) (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)