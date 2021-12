Les actions amorcent un rebond mais les craintes persistent

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse dans les premiers échanges mercredi pour la première séance de décembre mais n'effacent qu'une petite partie de leurs pertes de la veille alors que les incertitudes sur la pandémie et la politique monétaire de la Réserve fédérale persistent.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,61% à 6.762,29 points vers 08h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 1,11% et à Francfort, le Dax avance de 0,76%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,88%, le FTSEurofirst 300 de 0,75% et le Stoxx 600 de 0,62%.

Les actions européennes prennent une orientation positive après avoir cédé du terrain la veille face aux inquiétudes autour du variant Omicron du nouveau coronavirus et aux déclarations du président de la Fed sur une possible accélération de la réduction des achats d'obligations.

"Le marché s'est concentré sur Omicron et son potentiel effet perturbateur sur le monde mais le véritable centre d'intérêt devrait être la Fed et la politique de taux", a déclaré Kerry Craig, stratégiste chez J.P. Morgan Asset Management.

La séance sera animée en Europe par les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier, puis aux Etats-Unis par l'ISM manufacturier et le rapport d'ADP sur l'emploi.

Tous les secteurs européens progressent en début de journée. L'indice Stoxx des ressources de base signe la plus forte progression avec un gain de 2,38%, juste devant celui des transports et loisirs (+2,35%) et celui de l'énergie (+2,24%).

En tête du CAC 40, TotalEnergies gagne 2,87% et TechnipFMC 2,81%.

Saint-Gobain prend 1,44% après avoir dit être en avance sur son programme de rachat d'actions, Soitec gagne 1,46% après la publication de ses résultats semestriels et Husqvarna s'octroie 4,24% après avoir relevé ses objectifs annuels.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)