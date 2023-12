Les actions américaine montent, rendements et dollar en repli après la Fed

(Reuters) - La Bourse de New York accentuait sa progression mercredi, tandis que le dollar et les rendements obligataires américains creusaient leurs pertes, après la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui a maintenu ses taux à leurs niveaux actuels, comme attendu par les marchés. La banque centrale américaine a maintenu sans surprise mercredi l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la troisième fois consécutive. A 19h10 GMT, l'indice Dow Jones s'affichait en hausse de 0,55%, contre 0,6329% pour le Standard & Poor's 500. Juste avant la publication de la décision de la Fed, les deux indices étaient respectivement en hausse de 0,07% et 0,08%. Le rendement du bon du Trésor américain à dix ans reculait de 11,6 pb à 4,09%, tandis que le deux ans cédait 16,2 pb pour évoluer à 4,5688%. Ils s'affichaient respectivement à 4,1528% et 4,6654% avant l'annonce de la Fed. De son côté, le dollar se repliait de 0,43% face à l'euro, à 1,0838, alors qu'il perdait 0,04% avant la publication du communiqué de la banque centrale américaine. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter les décisions du FOMC, le comité de politique monétaire, et les prévisions économiques trimestrielles, publiées à cette occasion, au cours d'une conférence de presse à 19h30 GMT. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean Terzian)