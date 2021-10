Les actions à la peine avec les 'techs', l'inflation inquiète

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes reculent à mi-séance, les publications décevantes d'Apple et d'Amazon pesant sur la tendance.

La crainte d'un resserrement monétaire de la Banque centrale européenne face à l'accélération de l'inflation ravive également l'aversion pour le risque des investisseurs et provoque une vive remontée des taux.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en repli de 0,8% pour le Nasdaq, de 0,4% pour le Standard & Poor's 500, de 0,1% environ pour le Dow Jones.

La Bourse de New York risque de souffrir des résultats et prévisions décevants d'Apple et d'Amazon, confrontés entre autres aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

À Paris, le CAC 40 recule de 0,34% à 6.780,83 vers 11H45 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,74% et à Londres, le FTSE abandonne 0,29%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,46%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,57% et le Stoxx 600 de 0,43%.

Ce dernier affiche pour l'instant un gain de 4% en octobre, sa meilleure performance mensuelle depuis mars, soutenu par la bonne saison dans l'ensemble des résultats d'entreprises.

Les statistiques du jour ont montré que l'inflation dans la zone euro a accéléré plus que prévu en octobre pour atteindre 4,1%, soit plus du double de l'objectif de la Banque centrale européenne, renforçant les anticipations du marché d'un resserrement monétaire de la celle-ci, d'autant que la présidente de l'institution, Christine Lagarde, n'est pas parvenue à rassurer jeudi.

"Les attentes du marché sur un hausse de taux en 2022 sont incompatibles avec les intentions de la BCE et Christine Lagarde n'a pas repoussé ses anticipations autant que le marché l'exigeait", ont déclaré les analystes de Rabobank dans une note.

Robert Holzmann, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré vendredi que la banque centrale devait rester flexible face aux perspectives d'inflation incertaines.

En zone euro, la croissance économique est ressortie au-dessus des attentes à 2,2% au troisième trimestre, son rythme le plus élevé depuis un an.

Les investisseurs suivront à 12h30 GMT les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis.

TAUX

La hausse des rendements obligataires dans la zone euro s'accélère après l'annonce d'une inflation supérieure aux attentes, les acteurs du marché estimant que la BCE aura à relever ses taux dès 2022 face à la flambée des prix.

Le rendement du Bund allemand à dix ans remonte de six points de base à -0,087%, son équivalent français est au plus haut depuis mai à 0,286% et celui du BTP italien a atteint un pic de plus d'un an, à 1,184%.

Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans prend plus de trois points à 1,6031%.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Amazon et Apple reculent en avant-Bourse de 4,3% et de 3,5% respectivement et pourraient peser sur la tendance, même si Facebook prend 1,0% après avoir dévoilé le nouveau nom du groupe: Meta.

VALEURS EN EUROPE

En réaction aux prévisions d'Apple, les fabricants européens de semi-conducteurs reculent: AMS, Infineon, ASML et STMicronelectronics cèdent de 1,43% à 2,08%.

BNP, Daimler, Safran, EssilorLuxottica, TF1 et Ubisoft prennent de 1,37% à 6,45% après leurs publications.

Mais Saint-Gobain (-4,48%) ou encore Caixabank (-3,70%) reculent après les leurs.

CHANGES

L'euro recule à 1,1647 dollar après avoir frôlé la veille 1,17 pour la première fois en un mois lors de la conférence de presse de Christine Lagarde qui a reconnu que l'inflation resterait élevée plus longtemps que prévu mais sans calmer les craintes du marché sur une hausse de taux l'an prochain.

Le dollar avance de 0,21% face à un panier de devises de référence.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte légèrement à la perspective que les pays producteurs de l'Opep+ n'aillent pas au-delà de l'augmentation de 400.000 barils par jour prévu en décembre.

Le Brent gagne 0,4% à 84,66 dollars le baril alors que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,29% à 83,05 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)