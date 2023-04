Les actionnaires de Stellantis approuvent la rémunération de Tavares

PARIS, 13 avril (Reuters) - Les actionnaires de Stellantis ont approuvé jeudi à une large majorité, lors de leur assemblée générale annuelle, l'enveloppe de rémunération proposée au titre de 2022 pour la direction du groupe automobile, dont le directeur général Carlos Tavares. L'enveloppe de rémunération au titre de 2022 a été validée à 80,4% et la nouvelle politique de rémunération du DG pour les années à venir a également été approuvée, à 93,45%. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)