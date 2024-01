Les actionnaires de Sodexo donnent leur feu vert à la scission de Pluxee

30 janvier (Reuters) - Les actionnaires de Sodexo ont approuvé mardi la scission de la division d'avantages aux salariés Pluxee, ouvrant la voie à sa cotation sur Euronext Paris le 1er février. Sodexo, un des plus grands prestataires de restauration collective au monde, avait annoncé en avril dernier un projet de scission et de cotation de sa division en 2024 afin de capitaliser sur ses bonnes performances récentes, favorisées par les hausses de tarifs. Les actionnaires recevront une action Pluxee pour chacune de leur action Sodexo. (Reportage Diana Mandiá ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)